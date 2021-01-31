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Футбольный мяч

Сборная Молдовы победила Белоруссию на "Кубке развития-2021"

© Sputnik / Александр Вильф
Спорт
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Тема:
Будни молдавского футбола (134)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210131/33445574/sbornaya-moldovy-pobedila-belorussiyu-na-kubka-razvitiya-2021.html

Юные молдавские футболисты в первом же матче одержали верх над хозяевами соревнований, теперь им предстоят еще две игры.

КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Сборная Молдовы по футболу среди спортсменов до 17 лет выиграла в стартовом матче "Кубка развития-2021", который проходит в Белоруссии с 31 января по 6 февраля.

Молдавские футболисты в первой встрече на турнире одолели хозяев поля со счетом 3:1. Уже к десятой минуте гости вели с двукратным преимуществом – сначала отличился Эдуард Гросу (2 минута), а затем пенальти реализовал Дорин Наку (10 минута).

Леонид Олейниченко.
© Photo : FMF - FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBAL
Первые заявления переизбранного председателя Молдавской федерации футбола
Во втором тайме белорусы смогли сократить отставание благодаря мячу Никиты Салановича (52-я минута). Но точку на 5-й добавленной минуте поставил молдавский футболист Константин Аврам, отправивший снаряд в сетку ворот соперника.

Следующий матч сборная Молдовы проведет 3 февраля против соперников из Таджикистана, а на 6 февраля запланирована игра с Казахстаном.

Семнадцатый международный юношеский турнир среди сборных до 17 лет проходит в футбольном манеже на проспекте Победителей. В прошлом году в соревнованиях участвовали восемь сборных, но на этот раз из-за ситуации с коронавирусом титул разыгрывают четыре сборные: Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Молдова.

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Тема:
Будни молдавского футбола (134)

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