В футбольном клубе "Шериф" появился новый игрок: кто он

ТИРАСПОЛЬ, 1 фев – Sputnik. Третьим новичком первой команды ФК "Шериф" в 2021 году стал колумбийский центральный защитник Данило Арболеда Уртадо. Стороны поставили свои подписи под трудовым договором, а Данило стал полноправным членом тираспольского клуба.
"Коллектив ФК "Шериф" рад приветствовать Данило Арболеда. Желаем нашему новичку много матчей без травм и множество титулов в футболке нашего клуба", - отметили в клубе.
В 2015 году, в 20-летнем возрасте, футболист выиграл Чемпионат Колумбии вместе с "Депортиво Кали". Он участвовал и в Южноамериканском кубке - аналоге Лиги Европы.
До Арболеда ФК "Шериф" в 2021 году пополнился двумя игроками. Первым новичком ФК "Шериф" в новом году стал полузащитник сборной Люксембурга Себастьен Тилль, вторым - словенский нападающий Ловро Бизяк.
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