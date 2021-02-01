В футбольном клубе "Шериф" появился новый игрок: кто он

Колумбийский защитник стал третьим игроком, с которым тираспольский клуб подписал контракт с начала 2021 года.

ТИРАСПОЛЬ, 1 фев – Sputnik. Третьим новичком первой команды ФК "Шериф" в 2021 году стал колумбийский центральный защитник Данило Арболеда Уртадо. Стороны поставили свои подписи под трудовым договором, а Данило стал полноправным членом тираспольского клуба.

"Коллектив ФК "Шериф" рад приветствовать Данило Арболеда. Желаем нашему новичку много матчей без травм и множество титулов в футболке нашего клуба", - отметили в клубе.

Арболеда родился в муниципалитете Флорида, Колумбия, и всю свою профессиональную карьеру провел на родине. Начинал в "Депортиво Кали", после чего перебрался в "Патриотас". Также в карьере был ФК "Америка", а последним клубом Данило перед переходом в тираспольскую команду стал "Депортиво Пасто".

В 2015 году, в 20-летнем возрасте, футболист выиграл Чемпионат Колумбии вместе с "Депортиво Кали". Он участвовал и в Южноамериканском кубке - аналоге Лиги Европы.

До Арболеда ФК "Шериф" в 2021 году пополнился двумя игроками. Первым новичком ФК "Шериф" в новом году стал полузащитник сборной Люксембурга Себастьен Тилль, вторым - словенский нападающий Ловро Бизяк.

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