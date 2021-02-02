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Футзал. Матч Молдова - Словакия.

Отбор на ЧЕ-2022 по футзалу: сборная Молдовы упустила победу над Словакией

© Photo : FMF - FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBAL
Спорт
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Sputnik Молдова
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Наши ребята пока выступают в квалификации без поражений, в своей группе они занимают вторую строчку.

КИШИНЕВ, 2 фев - Sputnik. Сборная Молдовы по футзалу сыграла вничью на выезде с командой из Словакии в квалификации для основного раунда чемпионата Европы 2022 года.

Футбол.
© Sputnik / Mihai Caraus
Сборная Молдовы по футболу сменила свою позицию в рейтинге ФИФА

Наши спортсмены к концу матча вели в счете 4:2, хотя в начале проигрывали 0:2. Но в последние мгновения игры они пропустили два мяча и итоговый счет стал 4:4.

Голы в составе команды Молдовы забили Константин Бурдужел, Андриан Лашку, Сергей Николайчук и Андрей Негара.

В другом матче нашей группы Азербайджан обыграл Грецию на выезде со счетом 3:0.

В первом матче отборочной группы Молдовы победила Грецию (3:1).

Теперь в активе подопечных Владимира Вусатого 4 очка, они идут на втором месте в группе. На первом месте Азербайджан с 6-ю очками.  

Следующий поединок сборной запланирован на 9 марта против лидера группы. Игра пройдет в "Футзал-Арене FMF" в пригороде Кишинева Чореску.

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