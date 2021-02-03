Еще один футболист ФК "Шериф" при контракте: он уже проявил себя в играх клуба

ТИРАСПОЛЬ, 3 фев – Sputnik. Руководство ФК "Шериф" и нападающий из Кот-д’Ивуара Надрей Даго пришли к соглашению и подписали трудовой контракт. Даго стал полноценным игроком тираспольского клуба.

"Коллектив ФК "Шериф" рад приветствовать Надрея Даго и желает ему больших побед и матчей без травм в желто-черной футболке нашего клуба", – отметили в пресс-службе клуба.

Надрей Даго родился 7 мая 1997 года в городе Аттекубе и большую часть своей карьеры провел в Хорватии, выступать в чемпионате которой отправился сразу из Ивуарийской академии. Эту часть карьеры Даго провел во второй команде страны – ФК "Осиек", а в прошлом году выступал за клуб второй лиги "Дугополье", где сыграл 11 матчей, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи.

Уже в Тирасполе Даго отличился дважды в контрольных матчах команды ФК "Шериф" против ФК "Флорешты" и ФК "Зимбру".

С начала 2021 года в ФК "Шериф" появилось еще три игрока. Первым новичком в этом году стал полузащитник сборной Люксембурга Себастьен Тилль, вторым – словенский нападающий Ловро Бизяк, третьим – колумбийский центральный защитник Данило Арболеда Уртадо.

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