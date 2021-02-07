В ФК "Шериф" - новый центральный защитник

Перуанец уже второй центральный защитник, с кем руководство футбольного клуба с начала года подписало контракт.

ТИРАСПОЛЬ, 7 фев – Sputnik. Перуанский центральный защитник Густаво Дуланто стал очередным новичком ФК "Шериф". После прохождения медицинского контроля он согласовал личный договор с руководством ФК "Шериф".

"Стороны поставили свои подписи под трудовым соглашением. Коллектив ФК "Шериф" рад приветствовать Густаво в нашей дружной семье", - отметили в пресс-службе клуба.

Густаво Дуланто родился в столице Перу, городе Лима, где и начал заниматься футболом в пятилетнем возрасте в клубе "Спортинг Кристал". Первый профессиональный контракт подписал в 19 лет с самым известным клубом своей страны – "Университарио" Лима. Европейскую карьеру начал в Португалии, где провел сезон в "Боавиште".

С начала 2021 года в ФК "Шериф" появилось еще четыре игрока. Первым новичком в этом году стал полузащитник сборной Люксембурга Себастьен Тилль, вторым – словенский нападающий Ловро Бизяк, третьим – колумбийский центральный защитник Данило Арболеда Уртадо, четвертым - нападающий из Кот-д’Ивуара Надрей Даго.

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