12:33 07 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.89
  • USD17.42
  • RUB0.23
  • RON4.28
  • UAH0.63
Поиск
Футбол. Лига Европы. Матч Локомотив - Шериф

В ФК "Шериф" - новый центральный защитник

© Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
Получить короткую ссылку
19 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210207/33524393/v-fk-sherif-novyy-tsentralnyy-zaschitnik.html

Перуанец уже второй центральный защитник, с кем руководство футбольного клуба с начала года подписало контракт.

ТИРАСПОЛЬ, 7 фев – Sputnik. Перуанский центральный защитник Густаво Дуланто стал очередным новичком ФК "Шериф". После прохождения медицинского контроля он согласовал личный договор с руководством ФК "Шериф".

"Стороны поставили свои подписи под трудовым соглашением. Коллектив ФК "Шериф" рад приветствовать Густаво в нашей дружной семье", - отметили в пресс-службе клуба.

Стадион ФК Шериф. Архивное фото
© Photo : Sorokopud Julia
Еще один футболист ФК "Шериф" при контракте: он уже проявил себя в играх клуба
Густаво Дуланто родился в столице Перу, городе Лима, где и начал заниматься футболом в пятилетнем возрасте в клубе "Спортинг Кристал". Первый профессиональный контракт подписал в 19 лет с самым известным клубом своей страны – "Университарио" Лима. Европейскую карьеру начал в Португалии, где провел сезон в "Боавиште".

С начала 2021 года в ФК "Шериф" появилось еще четыре игрока. Первым новичком в этом году стал полузащитник сборной Люксембурга Себастьен Тилль, вторым – словенский нападающий Ловро Бизяк, третьим – колумбийский центральный защитник Данило Арболеда Уртадо, четвертым - нападающий из Кот-д’Ивуара Надрей Даго.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Обладатель титула Чемпиона РМ перешел в армянскую футбольную команду "Ноа"
Первый новичок 2021 года в ФК "Шериф": люксембуржец из Тамбова
Теги:
футболист, футбол, ФК "Шериф"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Жители Ханоя готовятся к встрече Нового года по лунному календарю.
Фото - Подготовка к встрече Нового года во Вьетнаме
Поставил всех на уши: енот спрятался под капот автомобиля
Видео - Спрятался под капот и поставил всех на уши: енот-выживальщик
Пожары в Молдове: итоги года
Молдова в огне: топ-5 самых частых причин пожаров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться