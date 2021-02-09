Сенсация от Раду Албота: выбил испанца на Australian Open

Вопреки всем ожиданиям и ставкам против, Раду Албот сумел вырвать победу у именитого испанца на своем первом турнире Большого шлема вэтом году.

КИШИНЕВ, 9 фев - Sputnik. Молдавский теннисист Раду Албот начал выступление в Australian Open сразу с победы. Его соперником стал испанец Роберто Баутиста Агут - 13-я ракетка мира.

Первый сет Албот уступил (6-7), второй остался за молдавским спортсменом (6-0). Последующие два Албот также выиграл (6-4, 7-6).

Для Раду Албота это первый турнир Большого шлема в нынешнем году.

В следующем раунде турнира в Мельбурне молдавский теннисист встретится с победителем дуэли между Кристофером О'Коннеллом и Яном-Леннардом Штруффом.

Напомним, что Албот также сыграет в парном разряде на Australian Open вместе с Дэниелом Эвансом против Андреса Молтени и Хьюго Ниса.

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