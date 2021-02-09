Банда в ФК "Шериф": футбольная семья пополнилась новым игроком

Молодому игроку 20 лет. Всю свою профессиональную карьеру он провел на родине и успел сыграть в национальной сборной своей страны пять матчей.

ТИРАСПОЛЬ, 9 фев – Sputnik. Руководство "Шериф" подписали трудовое соглашение с нападающим сборной Малави Петером Банда.

Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

"Игрок стал частью большой семьи ФК "Шериф". Коллектив рад приветствовать Петера и желает ему больших успехов в желто-черной футболке нашего клуба", - отметил источник.

Петер Банда родился 22 сентября 2000 года. Всю профессиональную карьеру провел на родине, сначала в ФК "Грифин", откуда перебрался в ФК "Биг Буллетс", где был одноклубником с Чарльзом Петро, который выступает в "Шерифе".

В 18 лет и 8 месяцев дебютировал в национальной сборной своей страны, за которую успел сыграть пять матчей. Последний из них состоялся в ноябре 2020 года против Буркина Фасо в отборочном цикле к Кубку Африканских Нации (0:0).

В это межсезонье Банда успел сыграть в трех из четырех контрольных матчах первой команды, в которых отметился двумя голевыми передачами.

С начала 2021 года в ФК "Шериф" появилось еще шесть игроков. Первым новичком в этом году стал полузащитник сборной Люксембурга Себастьен Тилль, затем присоединились словенский нападающий Ловро Бизяк, колумбийский центральный защитник Данило Арболеда Уртадо, нападающий из Кот-д’Ивуара Надрей Даго, перуанский центральный защитник Густаво Дуланто и бразильский защитник Фернандо Пейшоту Костанза.

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