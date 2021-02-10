Australian Open: новая победа Албота, теперь в парном разряде

Очередная важная победа Раду Албота на престижном теннисном турнире. Теперь нашего спортсмена ожидают еще несколько важных встреч.

КИШИНЕВ, 10 фев - Sputnik. Молдавский теннисист Раду Албот продолжает свое успешное выступление на Australian Open. В копилке – еще одна победа в первом круге парного разряда.

Наш спортсмен сыграл в паре с британцем Дэниелом Эвансом против аргентинца Андреса Молтени и поляка Хьюго Ниса. Победители выиграли в двух раундах (6-2, 6-3).

Матч продолжался 1 час и 6 минут.

Следующие соперники определятся позже.

Ранее Албот произвел сенсацию на турнире, обыграв 13-ю ракетку мира - испанца Роберто Баутиста Агут.

​Для Раду Албота это первый турнир Большого шлема в нынешнем году.

В следующем раунде турнира в Мельбурне молдавский теннисист встретится с австралийцем Кристофером О'Коннеллом.

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