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Молдавский теннисист Раду Албот

Australian Open: новая победа Албота, теперь в парном разряде

© Sputnik / Yana Zaharova
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210210/33562792/australian-open-novaya-pobeda-Albota-teper-v-parnom-razryade.html

Очередная важная победа Раду Албота на престижном теннисном турнире. Теперь нашего спортсмена ожидают еще несколько важных встреч.

КИШИНЕВ, 10 фев - Sputnik. Молдавский теннисист Раду Албот продолжает свое успешное выступление на Australian Open. В копилке – еще одна победа в первом круге парного разряда.

Раду Албот
© Sputnik / Miroslav Rotari
Сенсация от Раду Албота: выбил испанца на Australian Open

Наш спортсмен сыграл в паре с британцем Дэниелом Эвансом против аргентинца Андреса Молтени и поляка Хьюго Ниса. Победители выиграли в двух раундах (6-2, 6-3).

Матч продолжался 1 час и 6 минут. 

Следующие соперники определятся позже.

Ранее Албот произвел сенсацию на турнире, обыграв 13-ю ракетку мира - испанца Роберто Баутиста Агут. 

​Для Раду Албота это первый турнир Большого шлема в нынешнем году.

В следующем раунде турнира в Мельбурне молдавский теннисист встретится с австралийцем Кристофером О'Коннеллом.

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