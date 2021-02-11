Раду Албот впервые в карьере вышел в третий круг Australian Open

За выход в четвертый круг Албот поборется с норвежским теннисистом Каспером Руудом, игра состоится в субботу.

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Молдавский теннисист Раду Албот продолжил победное шествие на Открытом чемпионате Австралии Australian Open. Во втором круге он обыграл австралийца Кристофера О’Коннелла.

Раду Албот победил, абсолютно доминируя на корте в течение всего матча. Он длился 2 часа 20 минут и завершился с итоговым счетом 6:2, 7:5, 7:6 в пользу первой ракетки Молдовы.

​В первом круге Албот обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута.

За выход в четвертый круг Албот поборется с норвежским теннисистом Каспером Руудом, который посеян на турните 28-м. Игра состоится в субботу, 13 февраля.

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