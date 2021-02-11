Видео: федерация футбола продолжает кампанию против договорных матчей

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Молдавская федерация футбола (МФФ) заявила, что еще несколько игроков из ведущих клубов Национального дивизиона присоединились к кампании "МФФ против коррупции".
Федерация опубликовала видеоролик, в котором футболисты обращаются к болельщикам с призывом вместе бороться против "договорняков". Коррупцию в спорте они назвали реальной опасностью, которая угрожают разрушить этот вид спорта, любимый в нашей стране сотнями тысяч болельщиков.
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В декабре 2020 года в рамках дела о договорных матчах Национальный антикоррупционный центр начал расследование в отношении 11 подозреваемых. Среди них — президенты футбольных клубов Молдовы, руководители специализированных спортивных школ и игроки, представляющие пять из десяти команд национальной дивизии.
Операция проводилась совместно с представителями Европола и УЕФА.
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