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Молдавская федерация футбола

Видео: федерация футбола продолжает кампанию против договорных матчей

© Sputnik / Evgheni Panasenco
Спорт
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МФФ призвала футбольное сообщество не ослаблять усилий и сплотиться для борьбы с таким "отвратительным явлением", как договорные матчи.

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Молдавская федерация футбола (МФФ) заявила, что еще несколько игроков из ведущих клубов Национального дивизиона присоединились к кампании "МФФ против коррупции".

Федерация опубликовала видеоролик, в котором футболисты обращаются к болельщикам с призывом вместе бороться против "договорняков". Коррупцию в спорте они назвали реальной опасностью, которая угрожают разрушить этот вид спорта, любимый в нашей стране сотнями тысяч болельщиков.

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Публикация от FMF (@fmfmoldova)

В декабре 2020 года в рамках дела о договорных матчах Национальный антикоррупционный центр начал расследование в отношении 11 подозреваемых. Среди них — президенты футбольных клубов Молдовы, руководители специализированных спортивных школ и игроки, представляющие пять из десяти команд национальной дивизии.

Операция проводилась совместно с представителями Европола и УЕФА.

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Теги:
футбол


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