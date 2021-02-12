В Молдове назначили нового тренера национальной сборной

КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Итальянец Роберто Бордин назначен новым тренером сборной Молдовы по футболу. Такое решение приняли в исполнительном комитете Молдавской федерации футбола (МФФ) в пятницу.

Бордин известен в Молдове по работе в тираспольском ФК "Шериф", который он возглавлял в 2016-2018 годах. Этот период стал одним из самых успешных для приднестровской команды. В 2017 году клуб пробился в групповой этап Лиги Европы УЕФА, где добился нескольких побед.

К настоящему моменту сборную Молдовы тренировали 13 специалистов, в том числе 7 иностранных: Иван Данильянц (Австрия), Виктор Пасулько (Германия), Габи Балинт (Румыния), Штефан Стойка (Румыния), Игорь Добровольский (Россия), Семен Альтман (Украина) и Энгин Фират (Германия).

Молдавской команде предстоит отбор на Чемпионат мира 2022 в Катаре, соперниками наших "сборников" станут Дания, Австрия, Шотландия, Израиль и Фарерские острова.

Дебют Роберто Бордина состоится 25 марта против сборной Фарерских островов на стадионе "Зимбру" в Кишиневе.

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