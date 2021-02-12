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Футбольные мячи.

МФФ приняла ряд важных решений по развитию молдавского футбола

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210212/33613744/mff-prinyala-ryad-vazhnyh-reshenij-po-razvitiyu-moldavskogo-futbola.html

Намечена реализация целого ряда документов, которые определят, чем будет жить любимая сотнями тысяч болельщиков страны игра в этом году.

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. В столице прошло первое заседание исполкома Молдавской федерации футбола (МФФ) в новом составе.

На заседании одобрены инициативы и планы по развитию футбола в нашей стране в 2021 году.

Члены Федерации утвердили решение о назначении Роберто Бордина, гражданина Италии, на пост главного тренера национальной сборной Молдовы по футболу.

Молдавская федерация футбола
© Sputnik / Evgheni Panasenco
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Напомним, что Роберто Бордин известен в Молдове по работе в тираспольском ФК "Шериф", который он возглавлял в 2016-2018 годах. Этот период стал одним из самых успешных для приднестровской команды. В 2017 году клуб пробился в групповой этап Лиги Европы УЕФА, где добился нескольких побед. 

К настоящему моменту сборную Молдовы тренировали 13 специалистов, в том числе 7 иностранных.

Кроме того, МФФ внесла поправки в Регламент чемпионата Молдовы для детей и юниоров в сезоне 2020-2021 годов, приняла Регламент турне "Viitorul" на 2021 год.

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Теги:
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