Видео: Раду Албот проиграл в третьем круге Australian Open

Молдавский теннисист завершил лучшее в карьере выступление в одиночном разряде на открытом чемпионате Австралии, но продолжает выступать в парном разряде.

КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Раду Албот в четырех сетах проиграл в третьем круге открытого чемпионата Австралии по теннису норвежцу Касперу Руду, который был посеян 28-м на турнире.

Наш спортсмен впервые в своей карьере вышел в третий круг Australian Open. В первом круге он обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута. Во втором круге прошел австралийца Кристофера О’Коннелла.

Раду Албот занимает 85-ю строчку рейтинга ATP.

В парном разряде молдавский теннисист продолжает выступление на турнире. Вместе с британцем Дэниэлем Эвансом Албот сыграет 13 февраля против пары Хория Текэу (Румыния) и Марсело Мело (Бразилия).

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