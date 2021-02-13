Раду Албот завершил выступление и в парном разряде на Australian Open

КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Молдавско-британская пара теннисистов Раду Албот / Дэниэл Эванс проиграла в двух сетах румынско-бразильскому дуэту Хория Текау / Марсело Мело во втором круге открытого чемпионата Австралии.
Матч завершился со счетом 6:1, 7:6.
Ранее этот же день Албот завершил выступление в одиночном разряде.
В четырех сетах молдавский теннисист проиграл в третьем круге открытого чемпионата Австралии норвежцу Касперу Руду, который был посеян 28-м на турнире.
Пока это лучшее выступление Албота на Australian Open за всю карьеру.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>