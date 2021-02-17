Ciao, Роберто Бордин: игра и стиль главного итальянца молдавской сборной

В молдавском футболе мода на Роберто Бордина. В 2017-м маэстро покорил болельщиков своим евро-дефиле с "Шерифом", а в 2021-м взялся кроить футбольный шедевр из национальной сборной. Дон Бордин пустил Sputnik в свою dolce vita.

ТИРАСПОЛЬ, 17 фев - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Новый главный тренер сборной Молдовы Роберто Бордин – сын итальянского футбола. С 1980-х по 2000-е полузащитник кочевал между защитой и нападением всей футбольной Италии (хавбек сменил 10 клубов). В Серии А основное футбольное блюдо он готовил с "Наполи". Напоследок, профессиональную карьеру приправил "Специями" (клуб, в котором играл до 40 лет).

© Sputnik / Miroslav Rotari Роберто Бордин

Амиго Роби, как любят Бордина называть друзья, стал тренером. Его взлет крепко связан с молдавским футболом. В 2017-м - блестящая еврокампания с тираспольским "Шерифом" (желто-черные достойно отыграли групповой этап Лиги Европы). В 2018-м Бордин перебрался в азербайджанский "Нефтчи". Следующая остановка – не клубная, а сборная. Интервью Sputnik итальянский Роберто дал уже в статусе главного тренера сборной Молдовы.

Итальянский отец молдавского футбола

– Почему не остались тренировать в родной Италии? Там же сильный футбол.

– В Италии было несколько вариантов. Я мог возглавить клуб серии B, шли переговоры. Но как-то не срослось. Да, работа за границей – это всегда особенный опыт. В плане культуры и футбола - большой прогресс. Я много нового узнал, поколесив по миру.

– Что более престижно для вас - быть тренером клуба или сборной? Это можно расценивать как футбольное повышение?

– Разница есть, конечно. И даже не в престиже. В самом процессе. В клубе больше времени на то, чтобы изучить своих игроков, понять их качество и характер, найти к ним подход. А в сборной времени очень мало на самом деле. И всегда нужно учитывать этот момент, чтобы преуспеть.

– Работу в национальной команде будете иначе строить?

– Играть в сборной – это привилегия для футболистов. Это честь для каждого уважающего себя игрока. Все достойные спортсмены должны стремиться в сборную команду своей страны. И я считаю, что нам в национальной команде сейчас стоит начать с энтузиазма. Это должен быть общий громкий проект. Результат, конечно, важен. Но самое главное – дружный коллектив и игра на максимуме.

– По правде говоря, молдавские болельщики не избалованы победами своей сборной. Думаете, есть шанс сразить их наповал фееричным футболом, подарить позитивные эмоции?

– У меня есть месяц, чтобы узнать игроков и получить как можно больше информации, провести анализ. Имена называть рано. Вместе с техническим штабом будем обсуждать и решать, кому доверим радовать фанатов. Но точно знаю, что, если хорошо поработаем, начнем с удачной игры в первом же матче. А это отборочный турнир к мундиалю, поединок против Фарерских Островов. Он состоится 25 марта.

– Вы уже просматриваете состав? Определились хоть с какими-то именами?

– В плане подбора игроков есть хорошие футболисты с заметными индивидуальными качествами. Этим нужно пользоваться. Что касается молодых ребят, тоже есть много интересных фигур, которым стоит дать шанс.

– Для вас важно иметь своих людей в команде? Переходы осуществляются, а некоторые персонажи рядом с вами остаются.

– Да, вы правы. Есть люди, с которыми у меня сложились крепкие профессиональные отношения. Это мой переводчик и тренер по физподготовке. Мы уже понимаем друг друга и, надеюсь, это продуктивно скажется и на работе со сборной. Но это не значит, что я остальных не помню. Всем очень благодарен. Мне повезло с людьми и в "Шерифе", и в "Нефтчи".

© Photo : предоставил Федерация Молдавского футбола Первая пресс-конференция в сборной Молдовы

От "Шерифа" до "Нефтчи"

– Вы работали в итальянском, румынском, молдавском и азербайджанском чемпионатах. Везде футбол разный?

– Нужно адаптироваться в любых чемпионатах. В каждом розыгрыше есть разные идеи, концепции. Это касается и тренеров, и игроков. Но я думаю, что в любой стране можно добиться успеха. В конце концов, поле одинаковое везде. Главное быть влюбленным в футбол.

– В 2017-м вы провели самую яркую еврокампанию за всю историю "Шерифа". Групповой этап в Лиге Европы принес много эмоций фанам желто-черных. Откуда такой фурор?

– О, в "Шерифе" был замечательный сезон. Думаю, секрет в том, что нам тогда удалось создать семью. Мы работали сообща с президентом, директором и всеми работниками клуба.

– Та победа над "Локомотивом" (4 тур группового этапа ЛЕ) до сих пор в памяти. Вырвали очки со счетом 2:1 тогда.

– Победа над легендарным московским "Локомотивом" – это было что-то особенное. Тем более, что мы проигрывали, а потом сравняли счет и даже выиграли. Сумасшедший камбэк. У всех был такой адреналин после игры. Мы понимали, что совершили что-то особенное.

– Все было супер. Вас любила публика в Тирасполе. Почему ушли из "Шерифа"?

– Из "Шерифа" я ушел по личным проблемам.

– По Тирасполю скучаете?

– С Тирасполем меня очень многое связывает. "Шериф" для меня был большим трамплином. Я назвал бы его моей витриной для международного футбола. И он тоже - часть моей спортивной семьи до сих пор. Он в моем сердце.

– В 2018 году вы приняли азербайджанский "Нефтчи". Это тоже были два красивых сезона?

– О "Нефтчи" у меня шикарные впечатления. Мы начали сезон на высокой ноте. Первые полгода мы шли на первом месте. У нас даже был отрыв от "Карабаха" в 6 очков. Но под конец сезона мы начали терять очки, в итоге упустили лидерство. Но это по нашей вине, сами ошибались. Однако это тоже был исторический успех для "Нефтчи" за многие годы. Такая же ситуация и в еврокубках.

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Футбольная философия

– Что является главным врагом современного футбола?

- Если и есть враг футбола, то это только ты. Винить можно только себя, потому что, если не выкладываешься на все 100, конечно, не будет никаких результатов. Останутся только разборки со своей совестью. Поэтому избегайте этих проблем, тренируйтесь и играйте на максимуме всегда.

© Sputnik / Mihai Caraus Roberto Bordin

– Что может быть труднее поражения?

- Вся моя жизнь связана с футболом. Для меня это все. Но было испытание, когда я играл в "Наполи". Из-за больших проблем со здоровьем я даже ушел из футбола на некоторое время. Нужно было лечение. Знаете, любовь к футболу, желание вернуться в команду, еще сыграть – все это подарило мне силы и надежду. Я сумел победить серьезную болезнь и вернуться на поле.

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Футбольно-фамильные ценности

– Насколько я знаю, у вас вся семья играла в футбол? Шанса выбрать другую дорогой путь просто не было…

– У меня вся семья футбольная. Мои отец и брат играли на любительском уровне. Можно сказать, что мне больше всех Бординов повезло - получилось 23 года играть на профессиональном уровне.

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– В последний раз, когда мы брали интервью у вас, вы только стали папой. Помню, что Аврора родилась во время матча с кишиневским "Зимбру". Прошло больше трех лет. Интересно, на каком она говорит языке – итальянском, русском, английском?

– Верное, моя дочь родилась именно здесь, в Молдове. И она говорит на русском и итальянском. В первую очередь потому, что ее мама, моя жена - русская. Думаю, это большая удача – ребенок познает сразу два языка.

– Ginevra, Leonardo, Aurora. Имена детей высечены на вашем браслете. Скажите, что чувствует отец троих детей?

– Могу смело сказать, что дети – это самое важное в жизни. Первые двое родились, когда я был чуть моложе, но чувства к ним те же. Нет дороже семьи. Это те люди, которые меня поддерживают и всегда рядом, независимо от расстояния и ситуаций. Однозначно я счастлив, что у меня трое детей, которые родились на разных этапах моей жизни, но одинаково греют мое сердце.

– Они следят за папиной карьерой?

– Бывало, что все вместе собирались на матче. Когда дети приходят на мои игры, это очень радует. Кстати, мой сын тоже играет в футбол. И я жду момента, когда тоже поеду смотреть, как он выступает на серьезном уровне.

– Строгий коуч Бордин когда-то мечтает?

– Конечно. Хочу очень долго быть тренером. А по-человечески… да просто жить в мире и быть рядом со своей семьей.

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