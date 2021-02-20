Футбольный старт: "Шериф" громит "Сф. Георге" на глазах у Роберто Бордина

Футбольный розыгрыш вернулся после карантина. В стартовом матче тираспольский "Шериф " разгромил "Сф.Георге" из Суручен. На игре был замечен итальянец Роберто Бордин. А украинец Юрий Вернидуб остался доволен своим дебютом в "Шерифе".

ТИРАСПОЛЬ, 20 февраля. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Первый официальный матч года играли на крытой арене в Тирасполе. "Шериф" принимал "Сф. Георге" в перенесенном поединке 11 тура. Желто-черными верховодил новый наставник Юрий Вернидуб, но в тренерской дуэли незнакомцев не было.

© Sputnik / Sorokopud Julia Запасные "Шерифа"

"Мы знали, как играет Вернидуб. Летом встречались в еврокубках. По рисунку игры предполагали, какая будет игра "Шерифа". На равных сражаться с "Шерифом" на сегодняшний день мы просто не готовы", - признался наставник сурученского клуба Сергей Чеботарь.

Речь о Лиге Европы. В первом квалификационном раунде "Сф.Георге " победил солигорский "Шахтер" со счетом 4:1. Тогда белорусский клуб возглавлял Вернидуб.

© Sputnik / Sorokopud Julia Игра в разгаре

"Какие могут быть обиды. Он такой же тренер, как и я. Если мы будем друг на друга точить зубы – никуда не годится. Мы должны друг друга поддерживать, ведь мы в одной упряжке. Сегодня работаешь, завтра нет. Не позавидуешь", - откровенничал в послематчевом интервью Юрий Вернидуб.

От лирики – к делу. У бровки Юрий Вернидуб – тренер эмоциональный. Но футболисты быстро обеспечили ему комфортный счет. Первые два мяча в ворота гостей вколотил греческий полузащитник Дмитриос Коловос. Дубль отразился бы в голосах фанов, но трибуны молчали. Болельщики на матчах – по-прежнему табу. Зато бессменный фото-зритель Сергей Соколов на своей позиции опасные моменты не прощелкал.

© Sputnik / Sorokopud Julia На страже затвора Сергей Соколов

"Живой футбол – это всегда отличные эмоции. Драйв, адреналин. Думаешь, как бы не пропустить самые интересные моменты, практически вместе с ними переживаешь всю игру. Это уже, наверное, для меня 15-я футбольная весна будет", - говорит фото-бомбардир "Шерифа".

А вот чего весной в фото-коллекции "Шерифа" не случится, так это еврокубков. Исполком UEFA отменил розыгрыш Youth League из-за пандемии коронавируса, так что юношеский "Шериф" не сыграет с казахстанским "Кайратом" 2 марта. За игрой первой команды из тренерского штаба дубля "Шерифа" внимательно следит Андрей Корнеевков.

© Sputnik / Sorokopud Julia Андрей Корнеенков

"Вот она мотивация для наших молодых ребят, пример – первая команда. Нужно стремиться сюда, а дальше – еще выше. Конечно, мы очень расстроились, что не будет еврокубков. Но это уже задача наша, тренеров, как сейчас их мотивировать. Найти новые ключи для того, чтобы вернуть ребятам стремление прогрессировать. И главный состав клуба – отличный мотиватор", - подчеркнул помощник тренера "Шериф-2" Андрей Корнеенков.

После перерыва – творческого и футбольного - переходим ко второму тайму. Здесь события разворачивались стремительно. Колумбийский нападающий Фрэнк Кастанеда реализовал пенальти, а малийский новичок Адама Траоре отметился голевым дебютом. Гол престижа футболисты "Сф.Георге" все же оформили – автор Николай Солодовников. 4:1 – уверенная победа действующего чемпиона.

© Sputnik / Sorokopud Julia Юрий Вернидуб

"Хорошая игра. Мы – "Шериф ", значит и играть должны первым номером. Считаю, дебют удался. Было много новобранцев. Выходили те ребята, которые заслужили играть. У меня на каждую позицию есть по два футболиста. Нам есть над чем работать ", – подытожил Вернидуб.

© Sputnik / Sorokopud Julia Когда увидели в вип-ложе Роберто Бордина

В вип-ложе за игрой своей экс-команды наблюдал Роберто Бордин. Итальянский наставник молдавской сборной досмотрел матч до финального свистка и дал свою оценку.

"Я сюда как домой приехал. Очень тепло встретили. Что касается команды, я увидел коллектив с очень хорошими данными. У них отличный тренер и я думаю, у них все получится ", – сказал Роберто Бордин.

В начале недели дон Бордин обещал плотно сотрудничать с клубами национального дивизиона. Судя по визиту в Тирасполь, новый коуч взялся за дело.

"Да, я всю неделю ездил на тренировки команд национального дивизиона. Было время поговорить с тренерами, увидеть игроков. Продолжает работать и настраиваться на первую игру против Фарерских островов", – признался итальянский тренер.

Розыгрыш для Роберто Бордина как смотрины. На следующей неделе полный 22-й тур. Матчи отыграют с 23 по 25 февраля.

В этот же день состоялся матч между футбольными клубами "Милсами" и "Сперанца". Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу оргеевского клуба "Милсами". Отличились игроки Александр Антонюк, который забил пенальти на 34 минуте игры, затем Вадим Болохан, повторивший действия сокомандника на 39 минуте, а также Дан Пысла, отправивший мяч в ворота соперника на 44 минуте поединка.

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