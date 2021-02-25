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Молдавский теннисист Раду Албот

Ушел с трех матчболов: Албот – в четвертьфинале турнира в Сингапуре

© AP Photo / Andy Brownbill
Спорт
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Sputnik Молдова
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В тяжелейшем трехсетовом противостоянии молдавский спортсмен сумел одержать верх и пройти дальше по сетке турнира в Сингапуре, где участвует впервые.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Лидер молдавского тенниса Раду Албот (76 место рейтинга АТР) в четверг одержал победу над представителем Германии Янником Ганфманном (105 место рейтинга АТР) и вышел в четвертьфинал турнира в Сингапуре, который проходит с 22 по 28 февраля.

Поединок продолжался 2 часа 42 минуты и завершился трехсетовой победой молдавского спортсмена, который является шестым сеяным на турнире. Примечательно, что по ходу второй партии Албот отыграл три матчбола и сумел в итоге выиграть встречу – 6:7 (2:7), 7:6 (9:7), 6:3.

За выход в четвертьфинал отечественный теннисист получит 9385 долларов США и 45 очков в зачет рейтинга АТР.

Молдавский теннисист Раду Албот
© AFP 2020 / PAUL CROCK
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В следующем круге ему предстоит встретиться с победителем поединка между первым сеяным французом Адрианом Маннарино (35 место рейтинга АТР) и итальянцем Роберто Маркорой (191 строчка рейтинга АТР).

С итальянцем Албот не играл ни разу, а с Маннарино – лишь однажды. В 2020 году в четвертьфинале турнира в Болгарии сильнее оказался француз. – 6:2, 1:6, 6:3.

На турнире в Сингапуре Албот участвует впервые.

Раду Албот
© Sputnik
Раду Албот

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