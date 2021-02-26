Боец Fulger успешно выступает на международном турнире по боксу в Софии

Сотрудник спецназа одержал уже две чистые победы и готовится к встрече с очередным соперником на старейшем европейском соревновании мастеров кожаной перчатки.

КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik. Сотрудник бригады полиции специального назначения Fulger Александру Параскив успешно выступает на международном турнире "Странджа-2021", который проходит в Софии.

Параскив провел уже два боя и в обоих одержал чистую победу — 23 февраля он выиграл у болгарского спортсмена со счетом 5:0, а на следующий день, 24 февраля, — у боксера из Турции, также со счетом 5:0.

Следующий поединок состоится 27 февраля, в нем молдавский спортсмен встретится с победителем матча между представителями России и Армении.

С 23 по 27 февраля в столице Болгарии проходит традиционный турнир по боксу на Кубок Странджа. Это старейшие соревнования в Европе по этому виду спорта, которые проводятся с 1950 года.

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