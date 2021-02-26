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Молдавский теннисист Раду Албот

Выбил первого сеяного: Албот вышел в полуфинал турнира в Сингапуре

© AP Photo / Andy Brownbill
Спорт
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Sputnik Молдова
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Всего полтора часа потребовалось молдавскому спортсмену, чтобы одержать свою первую победу над французом и пройти в полуфинал турнира в Сингапуре, где он участвует впервые.

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Лидер молдавского тенниса Раду Албот (76-е место рейтинга АТР) в пятницу одержал победу над первым сеяным представителем Франции Адрианом Маннарино (35-е место рейтинга АТР) и вышел в полуфинал турнира в Сингапуре, который проходит с 22 по 28 февраля.

Поединок продолжался 1 час 35 минут и завершился двухсетовой победой молдавского спортсмена, который является шестым сеяным на турнире – 6:3, 6:4. До этого Албот и Маннарино встречались между собой лишь однажды – в 2020 году в четвертьфинале турнира в Болгарии сильнее оказался француз (6:2, 1:6, 6:3). Таким образом, молдавский спортсмен сравнял счет в личных поединках с Маннарино.

За выход в полуфинал отечественный теннисист получит 13 730 долларов США и 90 очков в зачет рейтинга АТР.

Раду Албот
© Sputnik
Топ спортивных достижений Раду Албота

В следующем круге ему предстоит встретиться с победителем поединка между четвертым и пятым сеяными – представителем Казахстана Александром Бубликом (46-е место рейтинга АТР) или японцем Ёсихито Нисиокой (61-я строчка рейтинга АТР).

С казахстанцем Албот играл в 2016-м в Москве, уступив в трех сетах, а с японцем встречался дважды – в 2016 году победил молдавский спортсмен, а в 2019-м – Нисиока.

На турнире в Сингапуре Албот участвует впервые.

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