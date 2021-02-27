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Молдавский теннисист Раду Албот

Албот уступил в трех сетах в полуфинале турнира в Сингапуре

© AP Photo / Andy Brownbill
Спорт
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Sputnik Молдова
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Поединок с четвертым сеяным продолжался полтора часа. В финал молдавский спортсмен пройти не сумел.

КИШИНЕВ, 27 фев – Sputnik. Лидер молдавского тенниса Раду Албот (76-е место рейтинга АТР) в субботу уступил четвертому сеяному представителю Казахстана Александру Бублику (46-е место рейтинга АТР) в полуфинале турнира в Сингапуре, который проходит с 22 по 28 февраля.

Молдавский теннисист Раду Албот
© AFP 2020 / PAUL CROCK
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Поединок продолжался 1 час 30 минут и завершился трехсетовой победой казахстанца – 2:6, 6:3, 6:4. До этого Албот и Бублик встречались между собой лишь однажды – в 2016-м в Москве молдавский спортсмен также проиграл в трех сетах.

В финале казахстанец сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным (114-я строчка рейтинга АТР).

За выход в полуфинал Албот получит 13 730 долларов США и 90 очков в зачет рейтинга АТР.

На турнире в Сингапуре спортсмен участвовал впервые.

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