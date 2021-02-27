Часы FOSHERа: как молдавский гроссмейстер стал рыбаком на Фарерах

Владимир Хамицевич – единственный гроссмейстер в Приднестровье. Но высшее спортивное звание не избавляет шахматного короля от простой работы. Впрочем, игрок сборной Молдовы умел удивлять всегда: за доской и в жизни. Свои письма для Sputnik Хамицевич шлет из Атлантики.

ТИРАСПОЛЬ, 27 фев - Sputnik, Юлия Сорокопуд. "Недавно закончили вылазку длиной в четыре дня. Ее начало было суровым. Попали в приличную качку, еще и урезанным составом…

…в последний день работали в полнейший штиль. Так называемое затишье перед бурей. Cаму бурю, надвигающуюся над горизонтом в виде грузных темных туч, было видно на рассвете. А еще стаи птиц, дающих деру от туч в противоположную сторону. Отмыв палубу и инвентарь от многочасовой рубки рыбы, мы ушли спать…

…Через пару часов я вышел на палубу и увидел нас, дрейфующих в нескольких милях от пункта назначения, и плывущую на помощь лодку. Спасательный корабль привязал нас канатами и отбуксировал к причалу.

Судя по всему, отдых затянется, пока ремонтируется наш мотор".

Бескрайние посты 30-летнего интеллектуала. Автор еще не привык, что лодки по океану ходят, но суровый быт шахматиста-"фишера" уяснил. Причем великий американский гроссмейстер Фишер (Роберт Джеймс) здесь ни при чем, хотя символично. Fisher Хамицевич – рыбак.

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Ход лещом

В скромном блогере сложно признать шахматиста. Долговязый парень со стильной прической закидывает словесный невод: восхищается капитаном, присматривается к команде, взвешивает улов. Но морские приключения все же берут начало с Е2-Е4. Именно шахматные ходы привели Хамицевича к рыболовству. Помогли "свои в доску".

"Я хотел взять перерыв и уехать куда-нибудь далеко тренировать местных детишек. Написал знакомому шахматисту из Фарер. Тот ответил, что есть только свободное место на борту семейной лодки (тут многие связаны с рыболовным ремеслом). Он предупредил, что работа достаточно "пыльная", не из легких. Я воспринял это как очередное приключение и согласился", – рассказал собеседник.

Шахматист дрейфует уже месяц. В его рыболовном туре мало игры. "Один из ребят на судне - большой фанат шахмат. Мы иногда болтаем о шахматах и играем в перерывах, когда есть силы и желание", – описывает рабочие будни Владимир.

© Photo : предоставил Владимир Хамицевич Вид с палубы

Работа на борту - как длинная шахматная партия, тянется по 6-7 часов. Только на рыбацком поле белых нет – все по-черному трудятся. У рыбака-гроссмейстера ни морской, ни звездной болезни. Хотя местное телевидение его уже заметило – отсняло и показало.

"На Фарерах есть только один доморощенный гроссмейстер. Поэтому для них стало целым событием, что в стране появился второй титулованный игрок, да еще и рыболов! Страна ведь совсем маленькая. Население 50 тысяч человек. Думаю, не во мне дело. Здесь все по-своему уже знаменитости и звезды", – объясняет Владимир Хамицевич.

Шахматный "креативщик"

Фарерская телезвезда – воспитанник бендерской школы шахмат. Но в своей ранней карьере сам спортсмен отмечает шах отца. Папа научил атаковать – в игре и в жизни. Юный Вова запомнился как самый креативный шахматист. "Он приезжал на наши турниры и выделялся своими способностями. Это блестящий тактик. Всегда умудрялся найти такую оригинальную жертву, которую другие дети не видели даже", – вспоминает тренер тираспольской СДЮШОР №3 Галина Сапрыкина.

"Знаете, его гроссмейстерское звание – это результат такого труда. Ему не доставалось все на блюдечке. Очень трудные времена были. Я даже сейчас ставлю в пример Вову Хамицевича и его семью. Не было возможностей, но он и его родители делали невозможное, чтобы этот ребенок смог соревноваться. И вот какой он вырос хороший шахматист", – добавляет она.

© Photo : предоставил Владимир Хамицевич Шахматная партия

Сам Владимир такими откровениями не балует. Говоря о достижениях, скромный гроссмейстер ссылается на интернет. Участник Олимпиад (2010-й, 2014-й и 2016-й) и командных чемпионатов Европы (2011-й, 2015-й и 2017-й). Тридцатилетний игрок признает себя "шахматным стариком".

"Шахматы молодеют с каждым годом. Я уже давно осознал, что вхожу в категорию ветеранов шахмат. Так что особо не питаю иллюзий по поводу покорения каких-то значимых вершин в будущем", – прямо говорит Владимир Хамицевич.

© Photo : Федерация шахмат России Всемирная шахматная Олимпиада

Шахматист говорит о COVID. В 2020-м в привычную горизонталь и диагональ не вписывались даже самые важные фигуры – гроссмейстеры и мастера FIDE. "Вымерли" тысячи международных турниров. Хамицевич вспоминает, как потерял вкус к любимой игре.

"Многие перешли на тренерское поприще или в "стримы" на платформах типа Youtube/Twitch. В основном тренируют любителей этой игры через интернет. Лично меня ни то, ни другое особо не интересовало. Поэтому в прошлом году я к шахматам толком не прикасался", - объясняет гроссмейстер.

Шестнадцать фигур Хамицевича уже не прокормят. В нынешних условиях на матчах зарабатывает только верхушка шахматного айсберга – турниры проводят для них. Остальные тысячи делают рокировки.

"Конечно, смена амплуа – вынужденная мера для многих. Я вот рыболовством сейчас зарабатываю. Что будет дальше, не знаю даже. Кстати, долгое время я совмещал шахматы с игрой в спортивный покер, но не назвал бы это чем-то необычным. Довольно частая практика среди шахматистов. У меня и хобби полно. Интересуюсь многими вещами, пусть зачастую и бесполезными", - шутит интеллектуал.

© Photo : предоставил Владимир Хамицевич Стильный игрок сборной Молдовы

Вова Fisher Хамицевич

Фарерский гамбит явно раскрывает горизонты. Гроссмейстер, который поехал на край Старого Света за длинным рублем, а точнее, за длинной кроной, выдает фарерские мудрости: "Это работа не для ярых сторонников Гринписа, вегетарианства или Греты Тунберг".

© Photo : предоставил Владимир Хамицевич Живописные Фареры

Хамицевич атакует знанием современного киноискусства: "Ход Королевы" смотрел. Сами шахматы показаны немного вычурно, но околошахматную жизнь вполне неплохо сняли".

И уходит в блогерский эндшпиль, где креативный шахматный рыбак еще и бегун-философ: "Чем мне нравится бег? Совсем не тем, что он здорово воздействует на дыхалку, прокачивает выносливость, тренирует сердечко, что, скорее всего, позволит улучшить качество жизни и чуть продлить мое глубоко бессмысленное прозябание на этой планетке. Второе дыхание – вот за что я его действительно люблю", - пишет Владимир Хамицевич, следуя за дыханием моря.

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