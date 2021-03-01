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Спортивные федерации Молдовы и России подписали соглашение о сотрудничестве.

Четыре спортивные федерации из Молдовы и России подписали соглашение о сотрудничестве

© Photo : FMF - FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBAL
Спорт
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Sputnik Молдова
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ФФМ утверждает, что устойчивые инвестиции в спортивную инфраструктуру сейчас более всего важны для управления спортивными сооружениями, а также использования на самом высоком уровне стадионов и других объектов, находящихся под контролем Федерации. 

КИШИНЕВ, 1 мар - Sputnik. Федерация футбола Молдовы, Ассоциация пляжных видов спорта России, а также Федерации регби Молдовы и России подписали 1 марта Меморандум о сотрудничестве. Об этом на своем сайте сообщает Федерация футбола Молдовы (ФФМ).

В мероприятии приняли участие президент ФФМ Леонид Олейниченко, президент Федерации регби Молдовы Анатолий Куреки, спортивный директор Федерации "Русское регби" Глеб Бабкин и президент Ассоциации пляжных видов спорта России Илья Володарский.

Как отмечается в пресс-релизе ФФМ, все более важным элементом управления спортивными сооружениями становится устойчивость инвестиций в спортивную инфраструктуру. ФФМ заинтересован в выявлении как можно большего количества возможностей использования на самом высоком уровне стадионов и других объектов, находящихся под его контролем. 

"Мы хотим плодотворного сотрудничества с нашими друзьями из Ассоциации пляжных видов спорта России и Федераций регби Молдовы и России для организации международных турниров на Арене пляжного футбола в парке "Ла Извор", – заявил технический директор ФФМ Сергей Бутельский.

В середине мая чемпионат Европы по пляжному регби с участием 16 мужских и женских команд впервые пройдет на Арене пляжного футбола в Кишиневе.

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