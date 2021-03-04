Звезда AIBA: олимпийский ринг для молдавского рефери

Тираспольчанин Валерий Пастухов – в ТОП-20 рефери планеты. Он получил три звезды AIBA, дважды судил Ломаченко и однажды поедет на Олимпийские игры. Джентльмен с идеальными боксерскими манерами – в репортаже Sputnik.

ТИРАСПОЛЬ, 4 марта. – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Элегантная бабочка и шеврон AIBA (Международная Ассоциация бокса). Его джентльменский look всегда в тренде: белый верх, темный низ, твердый взгляд.

"Каждый раз я будто жених, прямо свадебные приготовления", – поправляя бабочку, говорит Валерий Пастухов. Рефери в идеальной форме, к тому же с тонким чувством юмора: "Жене могу только рубашку доверить. Брюки выглаживаю сам: судье стрелки переводить нельзя" – добавляет он.

© Sputnik / Юлия Сорокопуд Валерий Пастухов

Трехзвездочный рефери

Пятизвездочный статус рефери отменили после прошлой скандальной Олимпиады. Так что три звезды на шевроне Валерия Пастухова – максимальная судейская выдержка. Для него этот сертификат – не подарочный. Право судить полупрофессиональную и профессиональную лигу AIBA нужно было заработать.

"Как это происходит? Национальная федерация бокса (в моем случае молдавская) обращается во Всемирную ассоциацию. Если допускают – проходишь теоретическую и практическую подготовку, письменные тесты. У нас 80 проходных баллов. Я сдавал экзамен в итальянских Сиракузах в 2014 году. Это был курс с выдачей сертификата на получение трех звезд AIBA и сертификата профессиональной Лиги Всемирной серии бокса в системе AIBA", – объясняет рефери из Тирасполя.

© Sputnik / Юлия Сорокопуд Трехзвездочный шеврон AIBA

Высшее судейское звание открывает престижные ринги для рефери. Пастухов отработал три чемпионата мира и пятнадцать европейских турниров. Вершитель боксерских судеб вынес и для себя вердикт: в каждом бою – олимпийское спокойствие. В этом виде спорта валериана точно не спасет. Тем более от самых неожиданных ударов.

"В Италии судили чемпионат Европы в 2018 году. Случился там казус. Судейские команды разошлись с действиями спортсменов. Мне пришлось вспомнить навыки, приобретенные в боксе. От опасного удара я увернулся. Комментатор сказал в трансляции: "Вот так судьи должны быть подготовлены к боям". А коллеги потом долго подшучивали: "Ты прямо звездой стал", – вспоминает Валерий Пастухов.

© Sputnik / Юлия Сорокопуд Валерий Пастухов

Из самых звездных боев приднестровский рефери отмечает поединки с Василием Ломаченко. Делить ринг с супергероем мирового бокса и оставаться при этом сверх-рефери все равно, что проживать роль в остросюжетном фильме. Главное – не проигрывать.

"Очень серьезное психологическое давление присутствует. Я дважды судил его: в 2014 и 2015 годах в Мариуполе. На тот момент Ломаченко уже был олимпийским чемпионом. Бои были плотные, потому что для каждого было престижно боксировать с такой знаменитой личностью. Конечно, присутствует элемент волнения, ведь это большая ответственность. Но судьи обязаны с этим справляться. Я должен быть предельно спокоен", – подчеркивает международный рефери.

Боксерский треугольник

Синий и красный угол – только для боксеров. Свой психологический ринг Пастухов описывает как треугольник. Его стороны – боец, тренер и судья. И если какая-то сторона дает сбой – рушится весь треугольник.

"Боец – сосредоточение потенциала, который в него вкладывает тренер. Наставник, в зависимости от успеха или неудач, чаще всего ссылается на необъективность рефери. Так проще. В редких случая тренеры признают свою несостоятельность", – рассказывает о своем видении тираспольский рефери.

Третий нейтральный в боксерской геометрической – судья. Валерий Пастухов считает себя джентльменом справедливым. Хотя, в его судейские записки порой вмешивались даже политические разногласия.

"Помню, на одном из чемпионатов Европы судил бойцов, не буду даже фамилий их называть. Тут больше было на мой взгляд политики. Россиянин vs украинец. Один из боксеров неверно вел себя с технической стороны. Мне пришлось его по всем правилась предупредить, потом дисквалифицировать. Тренер выражал недовольства, но через время уже на другом турнире подошел и признал, что не прав был. И это приятно", - рассказывает судья международной категории.

На все перчатки мастер

Количество и качество ударов в целевую область – вот его главная мантра. Хотя на старте наш судья-герой молился больше на красоту бокса. Такие симпатии – пережиток профессиональной карьеры. Мастеру спорта СССР, как и всем экс-бойцам, на судейство было переключиться непросто.

"Хочу сказать, что помогли те задатки, которые мне привили в школе бокса еще. Психологического свойства легли в основу формирования моего характера, становления мужчины. Они и помогли мне выстоять перед определенными трудностями не только в спорте, а в рядах Советской армии, а потом и во время военных действий в Нагорном Карабахе. За мое боевое воспитание спасибо наставнику Вадиму Гетманчуку. Он был для меня тренером и отцом", – честно говорит рефери.

В том же зале 40 лет спустя легенда тираспольского бокса Вадим Гетманчук дает "пять" своему Валере Пастухову. Боксера и рефери тренер уже давно ценит не за медали и грамоты.

"Он всегда был справедливым, честным, бескомпромиссным. Без "двойного дна". Для меня самое главное, что он настоящий мужчина", – говорит Вадим Гетманчук. А тренер всегда прав!

© Sputnik / Юлия Сорокопуд Валерий Пастухов с первым тренером

Олимпийский ринг

Приднестровский судья - в числе 20 сильнейших рефери планеты. В топе Валерий Пастухов уже пять лет держится. Рейтинг дает тираспольчанину полное олимпийское право. AIBA высылает приглашения.

"Мы с моим коллегой супервайзером Максимом Чертыковцевым приехали только из Болгарии. Там работали Кубке Странджа. Это сильнейший и старейший турнир в Европе. Его приравнивают к малому чемпионату мира: 33 страны. 400 участников. Там я получил приглашение на турнир в Буэнос-Айрес. Это будет отборочный старт на Олимпиаду", – уточняет Валерий Пастухов.

© Photo : предоставил Валерий Пастухов Приглашение на турнир в Буэнос-Айрес

В судейство с олимпийской претензией Пастухова зазывают с прошлого года. Рефери получил приглашение на все отборочные олимпийские турниры, но COVID его опередил. Начал с первого же старта в Ухани. Пандемия ударила ниже пояса – виза в Китай не пригодилась.

"Плох тот судья, который не хочет на Олимпийские игры. Я когда начал работать на международном уровне, понял, что что все реально. Надо только постоянно держаться на уровне, не сдавать позиций и быть в боксерском тренде", – уверен трехзвездочный судья AIBA.

Приднестровский джентльмен с бабочкой и шевроном придерживается своих высоких стандартов, где Олимпиада – мастхэв. В пятьдесят шесть рефери начинает свой олимпийский путь. Его судейский отбор начнется в середине мая в Буэнос-Айресе.

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