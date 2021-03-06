Гребля народов: за чем белорусы гоняются на Днестре

Место сбора изменить нельзя, гребная Беларусь каждый год – в Тирасполе. Канал налажен давно. Между приднестровской и белорусской греблей Sputnik нашел кое-что общее: золотой олимпийский экипаж и даже тренера.

ТИРАСПОЛЬ, 6 мар – Sputnik, Юлия Сорокопуд. В лодочном "гараже" припаркованы гребные "иномарки". Каждая – как машина по цене и мощности. Вот только заправляется не примитивным топливом, а силой и талантом гребцов.

"Если взять четверки – по 30 тысяч евро наши лодки стоят. Двойки – 20 тысяч евро. Инвентарь профессиональный, очень дорогой. Мы пользуемся только двумя ведущими марками", – рассказывает главный тренер национальной сборной Беларуси по академической гребле Юрий Родионов.

© Sputnik / Sorokopud Julia Лодки класса "люкс"

Он указывает на многоярусную итальянскую конструкцию для дальних поездок. Высокий пятиэтажный прицеп – значит, лидеры приехали, национальная сборная со своими звездными экипажами. Кстати, таких лодок у каждого белоруса по два-три экземпляра.

"Одни лодки гоночные, другие тренировочные. Они абсолютно повторяют друг друга, потому что должна быть одинаковая ширина борта, высота, его наклоны. Лодка – как скрипка, она настраивается под каждого гребца", - объясняет наставник белорусской сборной.

Если лодка – как музыкальный инструмент, то чувство воды – это уже "слух" врожденный. Кстати, главный "дирижер" гребного белорусского "оркестра" обнаружил в себе этот талант именно здесь, в Тирасполе.

"Я же коренной тираспольчанин. Здесь тренировался, учился в первой школе, служил в спортроте. Вот на этом пригорке родительский дом. Его снесли. Но сюда, на гребную базу, я как домой каждый раз еду", – признается Юрий Родионов.

© Sputnik / Sorokopud Julia Юрий Родионов

Тираспольский "академист" - заслуженный тренер СССР и Украины. Открытый и прямой, Юрий Васильевич подмечает гребные связи: когда-то в Тирасполе тренировался с легендарной Ларисой Поповой. Сейчас в Беларуси пересекается с Еленой Хлопцевой. И там, и тут – две звезды одного золотого экипажа Олимпиады-80.

"В советские времена была очень сильная гребная школа. Складывали успешные экипажи со всех уголков большой страны. Выигрывая чемпионат СССР, ты уже знал, что на чемпионат мира едешь за медалью. Но после развала мы потеряли в самой методике подготовки. Снизилась внутренняя конкуренция. Распалась сама система подготовки, спортивного образования. Силы распределились по разных странам", – анализирует белорусский тренер.

При этом Юрий Васильевич собрал полные комплекты всех статусных соревнований: от чемпионата Европы до Олимпийских игр. Родионов был наставником трех сборных – Советского Союза, Украины и Беларуси. В Тирасполь специалист со стажем привез 19 лучших "академистов" белорусской сборной.

"Мы могли сейчас поехать на сбор в Турцию, но предпочли Тирасполь. Сюда ближе, и мы хотели поработать на быстрой воде", – признается тренер.

© Sputnik / Sorokopud Julia Белорусские гребцы на Днестре

Юрий Родионов дает объективную оценку днестровскому сбору. Из минусов – на реке невозможно отрабатывать модельные характеристики прохождения дистанций. В плюсах – длинная вода, на которой можно объемы накатывать, и течение – гребной штурм как тренажер. Еще одна супердеталь – обмен опытом. Его белорусский наставник даже с лидером Приднестровья обсудил.

© Photo : Пресс-служба Президента Приднестровской Молдавской Республики Встреча с Вадимом Красносельским

"Мы встречались с Вадимом Красносельским. Он тоже гребец. Говорили о перспективах дальнейшего сотрудничества между нашими школами гребли. Это будет очень здорово, если сможем быть полезными друг другу. Например, у нас есть лыжная база, которая хороша для подготовки гребцов в зимний период. А у вас шикарные климатические условия, чего нет в Беларуси. Когда сюда ехали, там еще лед стоял. А гонщикам просто необходимы тренировки на живой воде", – разъяснил белорусский гость.

© Sputnik / Sorokopud Julia В эллинге

Днестровские приключения белорусских гонщиков с претензией на результат. "Академисты" признаются, что скорости им хватит еще на парочку олимпийских квот.

"Учитывая, что на сегодня ни Украина, ни Россия лицензий не имеют, у нас есть неплохой шанс их забрать. На прошлой Олимпиаде у моих спортсменов было 5 лицензий", – говорит Родионов.

© Sputnik / Sorokopud Julia Елена Фурман

Забинтованные пальцы прячет от объектива прекрасная Елена Фурман. Девушка объясняет: руки после долгой разлуки к веслам притираются. Из-за карантина белорусы с осени на живой воде не гонялись. Олимпийская надежда Родионова и всей Беларуси в Тирасполе ощущает серьезную подготовку и немного романтики.

"Будто к бабушке на каникулы приехали. Я здесь второй раз уже, и все очень тепло и по-доброму. Погода хорошая. Мы по рынку любим бродить, покупать всякие вкусняшки. Ну, конечно, это в свободное время. А так – работа и работа. Я выступала уже на Олимпиаде в Рио. В Токио буду гоняться в двойке с напарницей Татьяной Гончаровой. Мечта всей жизни – завоевать там медаль", – признается Елена Фурман.

"Если не мечтать, так уже и работать не надо", – добавляет Юрий Родионов.

Штурман олимпийской сборной Беларуси тут же возвращается на землю, отвечая на злободневный вопрос про COVID и вакцинацию

"Я для себя еще не решил, надо или не надо мне это – возраст. Но ситуация такая, что, если я собираюсь ехать на Олимпиаду со своими спортсменами, может, и придется".

Олимпийская сборная белорусских "академистов" готова к любым реалиям. Но пока команда звездных гостей наслаждается днестровской весной.

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