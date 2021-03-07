Молдавский футболист принес победу своей команде в матче первенства Греции

Николай Милинчану перешел в греческий клуб PAS Geannina из лихтенштейнского клуба Vaduz и уже показал результативность.

КИШИНЕВ, 7 мар — Sputnik. Молдавский нападающий Николай Милинчану принес победу команде PAS Geannina в 25-м туре чемпионата Греции.

В матче с командой Panathinaikos он забил единственный мяч.

Наш футболист не находился в стартовом составе и вышел на поле на 12-й минуте игры и вскоре забил решающий гол.

Матч завершился со счетом 1-0.

Спортсмен перешел в греческую команду минувшей зимой из лихтенштейнского клуба Vaduz. На счету 28-летнего футболиста также 14 матчей, проведенных за сборную Молдовы.

Удачные приобретения отмечены и в составе молдавских футбольных клубов. Ранее сообщалось, что перуанский центральный защитник Густаво Дуланто стал очередным новичком ФК "Шериф".

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