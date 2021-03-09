Объявлен состав Национальной сборной на отборочные матчи ЧМ-2022

Тренер Роберто Бордин сформировал расширенную группу игроков, которые будут вызваны на первые 3 матча отборочных встреч ЧМ-2022.

КИШИНЕВ, 9 мар — Sputnik. Федерация футбола Молдовы обнародовала состав Национальной сборной на ближайшие три отборочных матча в рамках Чемпионата мира - 2022.

В состав вошли:

Вратари: Станислав Намашко, Думитру Челядник, Николае Чеботарь, Эмиль Цымбур, Николае Каланча, Кристиан Аврам.

Защитники: Александр Епуряну, Игорь Армаш, Вячеслав Посмак, Вадим Болохан, Максим Фокша, Даниэль Думбрэвану, Олег Рябчук, Серджиу Плэтика, Ион Жардан, Александр Белоусов, Игорь Архирий, Денис Марандич, Артур Крэчун.

Полузащитники: Кэтэлин Карп, Теодор Лунгу, Артур Ионицэ, Вадим Рацэ, Михаил Каймаков, Раду Гаэнсарь, Ясер Цуркан, Виктор Стынэ, Корнел Котогой, Андрей Кожокарь.

Нападающие: Ион Николаеску, Виргилиу Постолаки, Виталий Дамашкан, Александру Бойчук, Мариус Иосипой, Александру Антонюк, Ион Драган, Александру Бежан, Артем Пунтус.

Сборная Молдовы соберется 20 марта в тренировочном центре в Вадул-луй-Водэ. Окончательный состав на матчи с Фарерскими островами, Данией и Израилем будет объявлен позже.

Молдова дебютирует в отборочных матчах чемпионата мира по футболу в Катаре 25 марта в Кишиневе против команды Фарерских островов. Матч пройдет без зрителей на столичном стадионе "Зимбру" в 21.45 и будет транслироваться в прямом эфире.

В марте молдавская сборная сыграет еще 2 игры: 28 марта с Данией на выезде в 19.00 и 31 марта дома с командой Израиля в 21.45.

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