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Мяч для пляжного футбола. Архивное фото

Сборная Молдовы по пляжному футболу открывает сезон участием в турнире в Москве

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210312/33958900/sbornaya-moldovy-po-plyazhnomu-futbolu-otkryvaet-sezon-uchastiem-v-turnire-v-moskve.html

Молдавская сборная возобновляет участие в соревнованиях после паузы, вызванной пандемией коронавирусной инфекции.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. В связи с подготовкой к официальным международным соревнованиям сборная Молдовы по пляжному футболу примет участие в международном турнире, который состоится в Москве 13-17 марта. В соревнованиях также будут участвовать команды: "Спартак" (Россия), ЦСКА (Россия), "Локомотив" (Россия), "Дельта" (Россия) и ЦОР-Masita (Белоруссия).

"Все игры будут транслироваться онлайн", – сообщили в Молдавской федерации футбола (МФФ).

На этот турнир тренер Руслан Пернай вызвал следующих игроков: Алексея Капсамуна, Корнелиу Павалаки, Марина Черненки, Руслана Истрати, Виктора Иордаки, Николая Шкепу, Григоре Гожакарь, Николае Игната, Николае Гарановски, Андрея Флоря, Иона Целика.

Сборная Молдовы по футболу
© Photo : FMF - FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBAL
Объявлен состав Национальной сборной на отборочные матчи ЧМ-2022
Республика Молдова получила право на проведение первых крупных международных соревнований по пляжному футболу после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Турнир Европейской лиги по пляжному футболу дивизиона B должен был состояться в 2020 году на новой арене пляжного футбола в Кишиневе La Izvor Park с участием 16 команд. Однако он был отменен из-за эпидемиологической ситуации в Республике Молдова.

"МФФ взял на себя ответственность за организацию турнира Европейской лиги по пляжному футболу летом 2021 года, если Международная федерация пляжного футбола предложит нам такую ​​возможность", - отметили в федерации.

Матчи состоятся в следующем порядке.

13 марта: "Молдова" – Masita (12.00), "Дельта" – "Спартак" (13.15), "Локомотив" – ЦСКА (14.30)

14 марта: "Дельта" – Masita (10.00), "Локомотив" – "Молдова" (11.15), "Спартак" – ЦСКА (12.30)

15 марта: ЦСКА – "Дельта" (12.00), "Локомотив" – Masita (13.15), "Спартак" – "Молдова" (14.30)

16 марта: "Молдова" – ЦСКА (12.00), "Дельта" – "Локомотив" (13.15), Masita – "Спартак" (14.30)

17 марта: "Молдова" – "Дельта" (12.00), Masita – ЦСКА (12.15), "Спартак" – "Локомотив" (13.30)

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Теги:
пляжный футбол, футбол


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