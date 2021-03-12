Сборная Молдовы по пляжному футболу открывает сезон участием в турнире в Москве

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. В связи с подготовкой к официальным международным соревнованиям сборная Молдовы по пляжному футболу примет участие в международном турнире, который состоится в Москве 13-17 марта. В соревнованиях также будут участвовать команды: "Спартак" (Россия), ЦСКА (Россия), "Локомотив" (Россия), "Дельта" (Россия) и ЦОР-Masita (Белоруссия).

"Все игры будут транслироваться онлайн", – сообщили в Молдавской федерации футбола (МФФ).

На этот турнир тренер Руслан Пернай вызвал следующих игроков: Алексея Капсамуна, Корнелиу Павалаки, Марина Черненки, Руслана Истрати, Виктора Иордаки, Николая Шкепу, Григоре Гожакарь, Николае Игната, Николае Гарановски, Андрея Флоря, Иона Целика.

Республика Молдова получила право на проведение первых крупных международных соревнований по пляжному футболу после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Турнир Европейской лиги по пляжному футболу дивизиона B должен был состояться в 2020 году на новой арене пляжного футбола в Кишиневе La Izvor Park с участием 16 команд. Однако он был отменен из-за эпидемиологической ситуации в Республике Молдова.

"МФФ взял на себя ответственность за организацию турнира Европейской лиги по пляжному футболу летом 2021 года, если Международная федерация пляжного футбола предложит нам такую ​​возможность", - отметили в федерации.

Матчи состоятся в следующем порядке.

13 марта: "Молдова" – Masita (12.00), "Дельта" – "Спартак" (13.15), "Локомотив" – ЦСКА (14.30)

14 марта: "Дельта" – Masita (10.00), "Локомотив" – "Молдова" (11.15), "Спартак" – ЦСКА (12.30)

15 марта: ЦСКА – "Дельта" (12.00), "Локомотив" – Masita (13.15), "Спартак" – "Молдова" (14.30)

16 марта: "Молдова" – ЦСКА (12.00), "Дельта" – "Локомотив" (13.15), Masita – "Спартак" (14.30)

17 марта: "Молдова" – "Дельта" (12.00), Masita – ЦСКА (12.15), "Спартак" – "Локомотив" (13.30)

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