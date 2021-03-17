Молдавские футболисты сыграют товарищеский матч с Азербайджаном в Кишиневе

Согласно календарю, молдавские "сборники" должны провести в июне две товарищеские встречи. Одну из них - с командой Азербайджана, а по второй игре еще ведут переговоры.

КИШИНЕВ, 17 мар – Sputnik. Сборная Молдовы проведет контрольный товарищеский матч против Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе Молдавской федерации футбола (МФФ).

"Игра состоится в Кишиневе 5 июня, время начала будет определено позже", – отметили в МФФ.

Как уже известно, в июне наши футболисты должны будут провести еще один матч. Пока нет информации, чья это будет команда. Однако, как уточнили в МФФ, ведутся переговоры с рядом футбольных ассоциаций, чьи национальные команды относятся к уровню топ-сборных.

В федерации также напомнили, что совсем скоро сборная Молдовы стартует в отборочном цикле ЧМ-2022.

Так, в конце месяца будут сыграны три официальных матча: с Фарерскими островами (25 марта, дома), Данией (28 марта, на выезде) и Израилем (31 марта, дома).

Следующий этап отбора пройдет в сентябре:

1 сентября Молдова – Австрия;

4 сентября Шотландия – Молдова;

7 сентября Фарерские острова – Молдова.

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