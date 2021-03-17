Молдавские футболисты сыграют товарищеский матч с Азербайджаном в Кишиневе

КИШИНЕВ, 17 мар – Sputnik. Сборная Молдовы проведет контрольный товарищеский матч против Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе Молдавской федерации футбола (МФФ).
"Игра состоится в Кишиневе 5 июня, время начала будет определено позже", – отметили в МФФ.
В федерации также напомнили, что совсем скоро сборная Молдовы стартует в отборочном цикле ЧМ-2022.
Так, в конце месяца будут сыграны три официальных матча: с Фарерскими островами (25 марта, дома), Данией (28 марта, на выезде) и Израилем (31 марта, дома).
Следующий этап отбора пройдет в сентябре:
- 1 сентября Молдова – Австрия;
- 4 сентября Шотландия – Молдова;
- 7 сентября Фарерские острова – Молдова.
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