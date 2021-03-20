От Кавказа до Урала: крутые приключения приднестровского альпиниста

Александр Ковтун готов рисковать жизнью ради гор. Он был на высоте 5642 метра, ходил пешком по 40 километров, срывался и страховал. Тираспольский альпинист повел Sputnik Молдова в открытую экспедицию.

ТИРАСПОЛЬ, 20 мар - Sputnik, Юлия Сорокопуд. "Горы для меня – это люди. Они снимают маски, за которыми мы прячемся тут, на равнине", – начинает свой рассказ Александр Ковтун. Следы его горной романтики на лице – ожоги, которые альпинист заработал в последнем восхождении на Урале.

© Photo : предоставил Александр Ковтун Александр Ковтун

Чем круче – тем лучше

Приднестровский альпинист крутых поворотов не боится. Агроном по профессии, работает в отделе безопасности банка. На досуге он искатель спортивных приключений. Для души бегает трейлы по пересеченной местности, а вот горы покоряет уже на результат.

"У меня есть цель – получить почетное звание "Снежный барс России". Думаю, что со следующего года приступлю к реализации мечты. Сейчас начнется проработка десяти горных вершин: нужно просмотреть все районы, подходы, времена года для каждой. Конечно, это будет дорогой проект, надо найти еще спонсоров", – объясняет Ковтун.

За пять лет тираспольчанин взял шесть вершин. Говорит, в этом спорте идти в гору – дело дорогое и сердцу, и кошельку. Александр подбил кассу пятидневного альпсбора. Поездка на Южный Урал обошлась недешево, как бюджет негорящего морского тура на целую семью.

"Это очень непросто на самом деле – найти каждый раз лазейку в бюджете и повседневности, чтобы съездить в экспедицию. Надо жертвовать отпуском, общением с близкими", – признается альпинист.

Чего не купить за деньги, так это верного друга, без которого в горах не обойтись. А порой и не выжить. Александра в горы привел Анатолий Дикусар. Товарищи-альпинисты прошли огонь, воду и самые опасные восхождения. История на перевале Донкина даже могла завершиться фатально.

"Из-за сильного ухудшения погоды перевал высотой в 4073 метра держал нас в напряжении более 4 часов: камни, снег, лед, холод. Помню, я стоял на небольшом выступе 30 на 20 сантиметров. Одна из веревок не выдержала и... срыв. Мой друг пролетел метров 20 по крутому склону, на него упал большой камень. Обошлось ушибом, но было реально страшно", – вспоминает альпинист из Приднестровья.

© Photo : предоставил Александр Ковтун Закадычные альпинисты на перевале Донкина

"Были разные случаи. Сам срывался и с другом. Он видел, как товарищи пролетели по 100-150 метров по склону, но смертей в горах, слава богу, пока лично не видел. У нас закон – если что-то случается, вся группа помогает. А вообще, меня впечатлил в свое время поход Дятлова. Меня вовсе не пугают такие истории, даже наоборот. Да и кто не любит пощекотать нервы, погонять адреналин", – добавляет он.

Однако свою страсть Ковтун не считает рисковой. Мол, под машину вероятнее попасть, чем с горы сорваться.

"Когда я на Урал собирался, спросил сына, что ему привезти. А он мне ответил: "Себя живого привези", – вспоминает альпинист.

© Photo : предоставил Александр Ковтун Опасные восхождения

Альпинист России

Уральские восхождения для Ковтуна – свежачок. Двадцатиградусный мороз, 5 вершин и 40 пеших километров. Самая великая из взятых вершин – Круглица. Ее высота – 1174 метра. Но не в этом пик для альпиниста.

"У нас в Приднестровье альпинистов очень мало. Возрастные спортсмены практически не ходят далеко в горы. Нет напарников, групп. Человек пять собрать нереально, потому что все люди в группе должны быть проверенными, надежными. Поэтому я и поехал на Урал, чтобы получить новый опыт, лекции, посмотреть, как в России ходят в горы, познакомиться с легендами советского альпинизма", – признается Ковтун.

© Photo : предоставил Александр Ковтун Хождение по Уралу

Мечты сбываются. Фанат альпинизма знаком со многими кумирами своей взрослой жизни: Денисом Урубко, Александром Абрамовым, Симоне Моро, Райнхольдом Мессенером, Нирмалем Пурджа. "Золотой ледоруб" России Юрий Ермачек даже был старшим тренером Ковтуна на Урале. Он же вручил удостоверения на значок альпиниста России.

© Photo : предоставил Александр Ковтун Значок и удостоверение "Альпинист России"

"Это звание дает возможность ходить в горы не только в качестве участника группы, но и как руководителя. Ну и приятно записать в историю восхождений свою фамилию", – отмечает Ковтун.

А еще вывод: после уральской географии тираспольчанин понял, что "физики" не хватает. Так что с апреля – в тренажерный зал. Надо набирать – в последней экспедиции сбросил 6 килограммов.

Тушенка и все другое "включено"

Условия уральского сбора экстремал называет самыми роскошными. Горные "ультра все включено" – это мини-домики, нары и никаких звезд. Их альпинисты разве что в небе считают.

"На таких сборах подбираются вершины, которые находятся вблизи альплагеря. Поэтому условия более чем комфортные: лесная баня, отопление буржуйкой и даже повариха, которая нам вкусно готовила", – вдается в детали собеседник.

Кстати, приют назывался "Гремучий ключ". Но даже в самых "диких" горах альпинист еще ни разу не встречал страшных зверей. Только пушистых – белок и лисиц.

"Даже на Кавказе никого такого не встречали страшного. Там были в основном орлы, горные туры и белки. Хотя таблички везде предупреждают: "Соблюдайте спокойствие, не пугайте медведя", - смеется Александр.

© Photo : предоставил Александр Ковтун Горный релакс

Альпийские лайфхаки

В любой непонятной ситуации бери тушенку. Приднестровский альпинист вспоминает, как на Кавказе его группу прокормила тушенка местного производства. Волшебная банка из советского прошлого плюс макароны и крупы – вот он завтрак, обед и ужин туриста.

"Самая высокая точка, на которую я поднимался, – западная вершина Эльбруса (5642 метра). Но это был очень тяжелый и длительный маршрут, 21 день на Кавказе. И все надо было с собой брать. Мой рюкзак весил 28 килограммов. И в него входят только продукты и вещи первой необходимости", – уверяет альпинист.

© Photo : предоставил Александр Ковтун Александр Ковтун и КО

Единственное гастронеудобство: высоко в горах вода закипает при температуре около 80 градусов. Совет от опытного альпиниста – берите скороварки! А еще для начинающих туристов Ковтун собрал базовый гардероб.

"Вещи должны быть непромокаемые. Берите те, что хорошо выводят влагу и плохо продуваются ветром, иначе можно замерзнуть. При низком бюджете – достаточно снарядиться лыжным костюмом. Он тоже подойдет. Но, если горы высокие, там уже подбор гардероба более серьезный. Нужны вещи специализированные. Ну, и важно иметь прочную экипировку", – советует специалист.

© Photo : предоставил Александр Ковтун На высоте

Чтобы страсть к альпинизму не перешла в горную болезнь, наш собеседник заостряет внимание: важна постепенная акклиматизация. Из-за резкого недостатка кислорода могут быть неприятные сюрпризы – от галлюцинаций до летального исхода.

На "Эверест"

Ковтун мечтает, чтобы альпинизм дома развивался, а флаг в горах развевался. Желающих познать стихию гор отправляет на Станцию юных туристов.

"Тяжело в нашем крае заниматься этим видом спорта из-за нехватки высоты и рельефа. Это сказывается на уровне подготовки. Но, когда есть желание, находишь и возможности. Мы выкручиваемся. Есть Станция юных туристов, городской стадион, скалы в селе Строенцы. В Молдове тренируемся в Бутученах", – объясняет обладатель третьего спортивного разряда.

© Photo : предоставил Александр Ковтун Александр Ковтун

"Сыну будет 9 лет. Но я не хочу, чтобы он занимался таким видом спорта", – подытожил человек, который не считает альпинизм делом рисковым. И добавил: "Стану "Снежным барсом России" и будет новая цель – вершина мира "Эверест".

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