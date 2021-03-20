Без футбола: в Молдове на неопределенный срок приостановлены все соревнования

Решение о приостановке футбольных соревнований в стране связано с ситуацией с коронавирусом и следует из постановления Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 19 марта.

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. В Молдове приостановлены на неопределенный срок все национальные футбольные соревнования. Об этом сообщили в пресс-службе Молдавской федерации футбола (МФФ) в субботу.

"Вниманию футбольных клубов и организаторов футбольных матчей. В связи с решением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья все национальные футбольные соревнования приостановлены на неопределенный срок. О возобновлении состязаний сообщим в свое время", – сказано в сообщении МФФ.

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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 18 апреля включительно.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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