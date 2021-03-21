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Поминальная свеча

Трагедия в мире молдавского спорта: скончался Якоб Бухнэ

© Sputnik / Владимир Астапкович
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210321/34064518/tragediya-v-mire-moldavskogo-sporta-skonchalsya-iacob-buhna.html

Глава Федерации гребли Молдовы скончался в воскресенье, 21 марта. Причина смерти Якоба Бухнэ не уточняется.

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. Скончался глава Федерации гребли Молдовы, член исполкома Национального олимпийского комитета республики Якоб Бухнэ. Ему было 62 года. Об этом сообщается на официальном сайте НОК.

"Спорт был смыслом его жизни. Его выбрали среди самых многообещающих молодых гребцов для совершенствования своего спортивного мастерства в Республиканской школе-интернате со спортивным профилем. Благодаря своему таланту, азарту, настойчивости, ответственности, а также безоговорочной самоотдаче он стал чемпионом СССР среди юниоров, получив почетное звание "Мастер спорта СССР", – отмечено в сообщении НОК.

В Олимпийском комитете рассказали, что Бухнэ надеялся на олимпийскую медаль в Токио.

"Он с полной самоотдачей работал над созданием оптимальных условий для спортсменов, искренне стремящихся к олимпийским вершинам", – добавили в НОК.

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