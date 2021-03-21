Трагедия в мире молдавского спорта: скончался Якоб Бухнэ

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. Скончался глава Федерации гребли Молдовы, член исполкома Национального олимпийского комитета республики Якоб Бухнэ. Ему было 62 года. Об этом сообщается на официальном сайте НОК.

"Спорт был смыслом его жизни. Его выбрали среди самых многообещающих молодых гребцов для совершенствования своего спортивного мастерства в Республиканской школе-интернате со спортивным профилем. Благодаря своему таланту, азарту, настойчивости, ответственности, а также безоговорочной самоотдаче он стал чемпионом СССР среди юниоров, получив почетное звание "Мастер спорта СССР", – отмечено в сообщении НОК.

В Олимпийском комитете рассказали, что Бухнэ надеялся на олимпийскую медаль в Токио.

"Он с полной самоотдачей работал над созданием оптимальных условий для спортсменов, искренне стремящихся к олимпийским вершинам", – добавили в НОК.

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