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Власти сделали исключение: два матча отбора на ЧМ-2022 пройдут в Кишиневе

© Sputnik / Yana Zaharova
Спорт
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Тема:
Будни молдавского футбола (136)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210322/34080169/otbor-na-chm-2022-kak-proydut-matchi-sbornoy-v-kishineve.html

Молдавские власти разрешили проведение двух матчей отборочного цикла на ЧМ-2022 по футболу. Ранее комиссия запретила все спортивные соревнования.

КИШИНЕВ, 22 мар - Sputnik. В Молдове ухудшается эпидемиологическая обстановка, в связи с этим Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья вынесла решение касательно проведения домашних матчей футбольной сборной страны в отборе на Чемпионат мира 2022 года. 

Сборная Молдовы по футболу
© Photo : FMF - FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBAL
Объявлен состав Национальной сборной на отборочные матчи ЧМ-2022

В решении комиссии говорится, что власти сделают исключение для проведения двух международных матчей, но без зрителей. Речь идет о двух встречах молдавской сборной: с командами Фарерских островов (25 марта) и с футболистами Израиля (31 марта). 

"Допускается в отступление от положений решения комиссии. Матчи без зрителей пройдут на стадионе "Зимбру" в Кишиневе согласно программе, установленной Европейским футбольным союзом (УЕФА) и Всемирной федерации футбола (ФИФА)", - говорится в решении комиссии на сайте правительства. 

Роберто Бордин
© Sputnik / Mihai Caraus
Ciao, Роберто Бордин: игра и стиль главного итальянца молдавской сборной

Ранее власти запретили проведение спортивных соревнований в Молдове. 

Как добавили в комиссии, игры пройдут при соблюдении строгого карантина: обе команды должны будут пройти три тестирования на COVID-19 (за 20, 7 и 3 дня до матча). 

Сборная Молдовы стартует в отборочном цикле ЧМ-2022 в конце марта. Помимо двух упомянутых матчей, сборная Молдовы также сыграет на выезде с Данией (218 марта).

Следующий этап отбора пройдет в сентябре:

  • 1 сентября: Молдова – Австрия;
  • 4 сентября: Шотландия – Молдова;
  • 7 сентября: Фарерские острова – Молдова.

Напомним, в середине февраля национальную сборную возглавил экс-тренер ФК "Шериф" итальянец Роберто Бордин.

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Тема:
Будни молдавского футбола (136)

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