Власти сделали исключение: два матча отбора на ЧМ-2022 пройдут в Кишиневе

Молдавские власти разрешили проведение двух матчей отборочного цикла на ЧМ-2022 по футболу. Ранее комиссия запретила все спортивные соревнования.

КИШИНЕВ, 22 мар - Sputnik. В Молдове ухудшается эпидемиологическая обстановка, в связи с этим Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья вынесла решение касательно проведения домашних матчей футбольной сборной страны в отборе на Чемпионат мира 2022 года.

В решении комиссии говорится, что власти сделают исключение для проведения двух международных матчей, но без зрителей. Речь идет о двух встречах молдавской сборной: с командами Фарерских островов (25 марта) и с футболистами Израиля (31 марта).

"Допускается в отступление от положений решения комиссии. Матчи без зрителей пройдут на стадионе "Зимбру" в Кишиневе согласно программе, установленной Европейским футбольным союзом (УЕФА) и Всемирной федерации футбола (ФИФА)", - говорится в решении комиссии на сайте правительства.

Ранее власти запретили проведение спортивных соревнований в Молдове.

Как добавили в комиссии, игры пройдут при соблюдении строгого карантина: обе команды должны будут пройти три тестирования на COVID-19 (за 20, 7 и 3 дня до матча).

Сборная Молдовы стартует в отборочном цикле ЧМ-2022 в конце марта. Помимо двух упомянутых матчей, сборная Молдовы также сыграет на выезде с Данией (218 марта).

Следующий этап отбора пройдет в сентябре:

1 сентября: Молдова – Австрия;

4 сентября: Шотландия – Молдова;

7 сентября: Фарерские острова – Молдова.

Напомним, в середине февраля национальную сборную возглавил экс-тренер ФК "Шериф" итальянец Роберто Бордин.

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