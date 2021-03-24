Бордин рассказал, как готовит молдавских футболистов к отбору на ЧМ-2022

Сборная Молдовы по футболу дебютирует в четверг в отборе на чемпионат мира 2022 года. Это также станет дебютом для возглавляющего команду итальянского тренера Роберто Бордина.

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Новый тренер сборной Молдовы по футболу итальянец Роберто Бордин рассказал, как проходит подготовка молдавской команды к отборочным матчам на чемпионат мира 2022 в Катаре.

Напомним, Молдова дебютирует в отборе 25 марта, матч состоится в Кишиневе против команды Фарерских островов на столичном стадионе "Зимбру" в 21.45.

По словам Бордина, он находится с командой на сборах с 20 марта.

"Готовимся очень серьезно к предстоящим матчам. Это будет и мой дебют, и команды в турнире. Эти матчи очень важны. К сожалению, погодные условия не самые хорошие. Что касается подготовки, я доволен, как работают спортсмены", - заявил Бордин.

Он уточнил, что пригласил на сборы большое количество игроков, чтобы познакомиться с ними и провести селекцию. Также запасные футболисты могут понадобится в ввиду того, что сборной предстоит провести три матча за неделю. Соответственно, будет мало времени на восстановление, и, возможно, будет необходима замена.

"Все игроки внесли важный вклад в подготовку. Я следил за матчами молдавского чемпионата и знаю возможности футболистов. За те пару дней, что я работаю с игроками, могу отметить их профессиональное отношение к делу. Мы хорошо изучили и соперника, сейчас есть достаточно платформ, чтобы проследить за их играми", - пояснил главный тренер.

Он добавил, что стартовый состав на предстоящий матч еще не подобрал, поскольку предстоит еще вечерняя тренировка, после которой он сделает окончательный выбор.

Ранее Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья сделала исключение для проведения двух международных матчей в Кишиневе, но без зрителей. Речь именно о матче с командой Фарерских островов (25 марта), а также с футболистами Израиля (31 марта).

Ранее власти запретили проведение спортивных соревнований в Молдове.

Игры пройдут при соблюдении строгого карантина: обе команды должны будут пройти три тестирования на COVID-19 (за 20, 7 и 3 дня до матча).

В марте молдавская сборная сыграет еще 2 игры: 28 марта - с Данией на выезде в 19.00 и 31 марта дома - с командой Израиля в 21.45.

Следующий этап отбора пройдет в сентябре:

1 сентября: Молдова – Австрия;

4 сентября: Шотландия – Молдова;

7 сентября: Фарерские острова – Молдова.

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