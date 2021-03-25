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Сборная Молдовы по футболу

Отбор на ЧМ-2022 по футболу: Молдова упустила победу над Фарерами

© Facebook / Federația Moldovenească de Fotbal
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210325/34129584/otbor-na-wc-2022-po-futbolu-moldova-sygrala-v-nichyu-s-farerami.html

Первый пошел: молдавская сборная начала свое выступление в отборе на мундиаль, который пройдет в Катаре.

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Молдавская сборная по футболу не сумела обыграть своих соперников из команды Фарерских островов в дебютном матче отбора на Чемпионат мира 2022 в Катаре. 

Роберто Бордин
© Sputnik / Miroslav Rotari
Бордин рассказал, как готовит молдавских футболистов к отбору на ЧМ-2022

Игра завершилась равным счетом 1:1. 

Встреча прошла в Кишиневе на стадионе "Зимбру" при строгом соблюдении всех антикоронавирусных мер. Ранее Национальная чрезвычайная комиссия сделала исключение, разрешив провести два футбольных матча в столице. 

Счет открыли хозяева: нападающий Ион Николаеску отличился на 9-й минуте. Однако удержать преимущество до конца игрового времени не получилось. В конце встречи на 83-й минуте счет сравнял форвард гостей Майнхард Ольсен.

Прошедший матч стал дебютным также для главного тренера молдавских "сборников", итальянца Роберто Бордина, который встал у руля команды в февраля этого года. 

Состав Национальной сборной на ближайшие три отборочных матча в рамках Чемпионата мира - 2022 Федерация футбола Молдовы обнародовала 9 марта.

Молдавская федерация футбола
© Sputnik / Evgheni Panasenco
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В состав вошли:

Вратари: Станислав Намашко, Думитру Челядник, Николае Чеботарь, Эмиль Цымбур, Николае Каланча, Кристиан Аврам.

Защитники: Александр Епуряну, Игорь Армаш, Вячеслав Посмак, Вадим Болохан, Максим Фокша, Даниэль Думбрэвану, Олег Рябчук, Серджиу Плэтика, Ион Жардан, Александр Белоусов, Игорь Архирий, Денис Марандич, Артур Крэчун.

Полузащитники: Кэтэлин Карп, Теодор Лунгу, Артур Ионицэ, Вадим Рацэ, Михаил Каймаков, Раду Гаэнсарь, Ясер Цуркан, Виктор Стынэ, Корнел Котогой, Андрей Кожокарь.

Нападающие: Ион Николаеску, Виргилиу Постолаки, Виталий Дамашкан, Александру Бойчук, Мариус Иосипой, Александру Антонюк, Ион Драган, Александру Бежан, Артем Пунтус. 

В марте молдавскую сборную ждет еще 2 игры: 28 марта - с Данией на выезде (в 19.00) и 31 марта дома - с командой Израиля (в 21.45).

Следующий этап отбора пройдет в сентябре, будут сыграны следующие матчи:

  • 1 сентября: Молдова – Австрия;
  • 4 сентября: Шотландия – Молдова;
  • 7 сентября: Фарерские острова – Молдова. 

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