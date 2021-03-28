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Матч Дания - Молдова.

Град голов под проливным дождем: Дания разгромила Молдову в отборочном матче ЧМ

© REUTERS / BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix
Спорт
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Тема:
Будни молдавского футбола (138)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210328/34163995/otbor-na-chm-2022-po-futbolu-moldova-ustupila-danii-na-vyezde.html

Наши футболисты потерпели самое тяжелое поражение во всей своей истории, пропустив 8 безответных мячей.

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. Молдавская сборная очень крупно проиграла датчанам в своем втором матче отбора на Чемпионат мира 2022 в Катаре. 

Встреча прошла на выезде в Хернинге и завершилась со счетом 8:0 в пользу хозяев поля.

Счет открыли на 18-й минуте встречи, после назначения пенальти в ворота гостей. Его реализовал Каспер Дольберг, позже он оформил дубль. Также двумя голами отметился Миккель Дамсгор, по одному забили Йенс Ларсен, Матиас Йенсен, Роберт Сков и Маркус Ингвартсен. 

В марте молдавскую сборную ждет еще одна игра 31 марта дома – с командой Израиля (начало в 21.45).

Ранее Национальная чрезвычайная комиссия сделала исключение, разрешив провести два футбольных матча в столице.

Игра против сборной Фарерских островов уе состоялась, завершившись на кишиневском стадионе "Зимбру" со счетом 1-1. 

Кто представляет Молдову в квалификации 

Заявку национальной сборной на отборочные матчи в рамках Чемпионата мира - 2022 Федерация футбола Молдовы обнародовала 9 марта. Всего в команду были вызваны 38 игроков.

В состав вошли:

Вратари: Станислав Намашко, Думитру Челядник, Николае Чеботарь, Эмиль Цымбур, Николае Каланча, Кристиан Аврам.

Роберто Бордин
© Sputnik / Miroslav Rotari
Бордин рассказал, как готовит молдавских футболистов к отбору на ЧМ-2022

Защитники: Александр Епуряну, Игорь Армаш, Вячеслав Посмак, Вадим Болохан, Максим Фокша, Даниэль Думбрэвану, Олег Рябчук, Серджиу Плэтика, Ион Жардан, Александр Белоусов, Игорь Архирий, Денис Марандич, Артур Крэчун.

Полузащитники: Кэтэлин Карп, Теодор Лунгу, Артур Ионицэ, Вадим Рацэ, Михаил Каймаков, Раду Гаэнсарь, Ясер Цуркан, Виктор Стынэ, Корнел Котогой, Андрей Кожокарь.

Нападающие: Ион Николаеску, Виргилиу Постолаки, Виталий Дамашкан, Александру Бойчук, Мариус Иосипой, Александру Антонюк, Ион Драган, Александру Бежан, Артем Пунтус. 

Следующий этап отбора пройдет осенью:

  • 1 сентября: Молдова – Австрия;
  • 4 сентября: Шотландия – Молдова;
  • 7 сентября: Фарерские острова – Молдова. 

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Тема:
Будни молдавского футбола (138)

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