О "ню", черном поясе и шпильках – красотка с характером Дарья Казаны

Дарья Казаны родилась в Вулканештах, покорила румынский подиум и попала на российский портал о спорте. В ее прошлом - актерские пробы, а в будущем – профессия кинетотерапевта. Боевая брюнетка - героиня репортажа Sputnik Молдова.

ТИРАСПОЛЬ, 31 мар - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Реклама, кино, модные показы. Кишиневская студентка уже три года испытывает шоу-бизнес по-молдавски. Дарья Казаны – экс-чемпионка и восходящая фэшн-звезда. На первый вопрос, как день, и ответ по статусу: "Отлично. Особых дел нет – только вы и зал".

© Sputnik / Mihai Caraus Каждый день - тренировка

Стройная брюнетка назначает встречу в фитнес-центре. Это новое место тренировок, где Дарья Казаны не спортсмен и не тренер. Просто клиентка, которая пашет каждый день на результат. В отличие от большинства посетительниц ее проблема – поправиться. Высокий метаболизм по жизни: от каратэ к моде, от кино - к учебе. Притормозить сумела разве что в карантин.

"Смотрю фильмы, учусь, читаю книги по профессии. На карантине особо невозможно что-то делать по работе тоже. Уменьшилось количество заказов. Меньше съемок стало. Нас ограничили во времени – сейчас невозможно спокойно с друзьями выйти посидеть", - рассуждает красавица.

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Тренировки – каждый день. Профессиональная привычка из спортивного прошлого. Абсолютная чемпионка Молдовы и призер многих европейских и мировых первенств – воспитанница своего отца. Правда, на татами папа для нее - заслуженный тренер из Вулканешт.

"Отец тренировал меня жестче, чем других ребят в клубе. Дочкой я была в редких случаях, только дома. Ко мне на тренировках всегда относились намного строже, чем к другим ребятам", - говорит она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дарья Казаны (@dariacazani)

В вулканештском клубе каратэ Дарья провела 13 лет. Вспоминая каратэ-годы, девушка вдается в спортивную ностальгию. Только на соревнования съездить - испытание высшего дана.

"Два дня ты находишься в дороге. В лучшем случае у тебя день на отдых. Все в полнейшем стрессе. Помню, что мой организм даже еду не принимал. Это очень большая нагрузка. А крупные международные турниры длятся не один день, а два и три. Можете себе представить", - объясняет собеседница.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дарья Казаны (@dariacazani)

Успешная спортсменка бросила олимпийски перспективный вид спорта сразу после совершеннолетия. Переезд в Кишинев, университет, отсутствие родной команды. Добро пожаловать во взрослую каратэ-жизнь.

"Тренера нет. Команды нет. Помню, я была тогда только на национальных сборах и после чемпионата мира решила бросить профессиональный спорт. Я поняла: все, что происходит в системе судейства, просто невозможно выдержать. Там были все из Румынии – и спортсмены, и судьи. Засуживали, и я об этом говорю открыто. Все, кто в спорте, понимают. Плюс я уяснила: нельзя везде быть асом – в спорте, учебе и работе. Надо выбирать", - уверена Дарья Казаны.

Чемпионка с характером твердо выбрала между ката и кумитэ. Непредсказуемой схватке девушка предпочитает индивидуально отработанные приемы. Ката как дефиле – как подготовился, так и выступил "от бедра".

"Вообще, спорт научил меня хорошо держаться перед большой аудиторией. После такого опыта ты всегда можешь контролировать свои эмоции, ситуацию вплоть до каких-то мельчайших подробностей, деталей и разговоров", - отмечает собеседница, переходя на модельные дефиле.

© Sputnik / Mihai Caraus Street-съемка

За три года прижилась и привычка к объективам. Одна из последних съемок – реклама молдавского бренда одежды. В модельный бизнес каратистка попала как в сказке. Говорит, чистая случайность: знакомая предложила съемку и посыпались предложения от фотографов.

"Моя совесть и честь на первом месте. Потом все остальное. Ради хорошего фото никогда не стану сниматься в стиле "ню", т.е. обнаженной. Только в купальнике", - твердо решила модель.

При этом трудовой тренд "фэшн из май профешн" – не про нее. Топ-модель с ростом 172 см считает себя недостаточно высокой, чтобы достичь модельных вершин. Хотя под переменчивые стандарты однажды вписалась хоть куда – стала самой фотогеничной топ-моделью Румынии. И тут у прекрасного лауреата нестандартный подход.

"Номинация эта, если честно, ничего вообще не дала мне. Ну есть титул, и что?" - ошарашила модель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дарья Казаны (@dariacazani)

Дарья Казаны за подписчиками в соцсетях не гонится, моделью класса "топ" считает Кендалл Дженнер, а любительницам фотосессий советует найти выгодный ракурс и двигаться, если "щелкаются" в полный рост.

"Жизнь модели насыщенна. Вспоминаю Неделю моды в Румынии. Каждый день ранний подъем - и до 12 часов на высоких шпильках. Ноги так болели! А надо же примерки с дизайнерами делать, мейк-апы, прически, по 4 выхода в день. Между показами очень мало времени – 2-3 минуты "на переодеться". За кулисами такой дурдом, если б вы только знали", - откровенничает Дарья Казаны.

Еще одна звездная страница, а точнее, кадры – из молдавской драмы Botez ("Крещение"). Дарья Казаны исполнила роль дочери героини и получила место на большом экране. Кстати, "полный метр" своей игры девушка оценила в зале кинотеатра. Это было в 2019 году.

"Непривычно: сидишь, вокруг тебя много людей и тебя показывают на большом экране. Сидела тихо весь сеанс и также по-английски ушла. Многие плакали, но говорят, это хороший знак для артиста – такая реакция зрителя. Второй раз дома смотрела с родителями на карантине. Они переключали каналы, а тут мама говорит: "Это же ты!", - смеется героиня.

Она говорит: выучить сценарий фильма – куда ни шло. Но чтобы ни с того, ни с сего заплакать – это настоящее искусство. Чтобы пустить слезу, Дарье приходилось вспоминать самые неприятные истории своей жизни.

"Кино - это очень сложная работа. С 5 утра на ногах. Съемки заканчиваются в два-три ночи. Нужно иметь много терпения. Все по нескольку дублей. Мне хотелось бы продолжить актерскую практику, но уже не в молдавском кинематографе", - признается начинающая актриса.

© Sputnik / Mihai Caraus Дарья Казаны

В плане профессии каратистка, актриса и топ-модель сделала необычный выбор – кинетотерапию. Студентка одного из кишиневских университетов изучает лечебную физкультуру. Ниточка тянется из спортивного прошлого.

"Я всю жизнь в спорте и примерно понимаю болезни, причины появления травм спортсменов. Мне нужно было понять себя, свой организм, как его лечить. Я выбрала эту профессию, чтобы в дальнейшем помогать себе, семье, детям и другим людям, конечно", - рассуждает собеседница.

Кстати, из-за практики в реабилитационной клинике будущий врач-кинетотерапевт стал бывшим тренером. Группу начинающих каратистов пришлось оставить ради маленьких пациентов. И там, и тут - дети, с которыми Дарья нашла контакт.

"Когда я уходила, мои воспитанники-каратисты плакали всей группой", - вспоминает собеседница.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дарья Казаны (@dariacazani)

Несмотря на вкусы и планы, в прекрасной Дарье все еще говорит обладательница черного пояса: "Кимоно и мой черный пояс больше 13 лет всегда со мной. Сейчас они на вешалке. Когда открываю шкаф, у меня слезы на глаза наворачиваются". Напоследок героиня добавляет: "Спортсмены бывшими не бывают".

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