Отбор на ЧМ-2022: матч с Израилем завершился для Молдовы поражением

Молдавская сборная проиграла снова: на четыре гола в ворота от Израиля наши футболисты ответили лишь одним.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Молдавская сборная проиграла израильтянам в третьем матче отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Встреча прошла в Кишиневе на стадионе "Зимбру" и завершилась со счетом 1:4 в пользу гостей.

Счет открыл молдавский полузащитник Кэтэлин Карп на 29-й минуте. Уже к концу тайма израильтянин Эран Захави сравнял его. Затем вывел вперед сборную Израиля полузащитник Манор Саломон на 67-й минуте встречи. Далее последовало еще два безответных гола на 64-й и 66-й минуте от Моанеса Даббура и экс-игрока московского ЦСКА Бибраса Натхо.

Ранее Национальная чрезвычайная комиссия сделала исключение, разрешив провести два футбольных матча в столице.

Молдова провела три матча отборочного этапа, дважды проиграв - Дании (8:0) и Израилю (4:1) - и один раз закончив игру вничью против Фарерских островов (1:1). Наша команда набрала одно очко и находится на последнем месте в группе F.

Кто представляет Молдову в квалификации

Заявку национальной сборной на отборочные матчи в рамках чемпионата мира - 2022 Федерация футбола Молдовы обнародовала 9 марта. Всего в команду были вызваны 38 игроков.

В состав вошли:

Вратари: Станислав Намашко, Думитру Челядник, Николае Чеботарь, Эмиль Цымбур, Николае Каланча, Кристиан Аврам.

Защитники: Александру Епуряну, Игорь Армаш, Вячеслав Посмак, Вадим Болохан, Максим Фокша, Даниэль Думбрэвану, Олег Рябчук, Серджиу Плэтика, Ион Жардан, Александр Белоусов, Игорь Архирий, Денис Марандич, Артур Крэчун.

Полузащитники: Кэтэлин Карп, Теодор Лунгу, Артур Ионицэ, Вадим Рацэ, Михаил Каймаков, Раду Гынсарь, Ясер Цуркан, Виктор Стынэ, Корнел Котогой, Андрей Кожокарь.

Нападающие: Ион Николаеску, Вирджилиу Постолаки, Виталий Дамашкан, Александру Бойчук, Мариус Иосипой, Александру Антонюк, Ион Драган, Александру Бежан, Артем Пунтус.

Следующий этап отбора пройдет осенью:

1 сентября: Молдова – Австрия;

4 сентября: Шотландия – Молдова;

7 сентября: Фарерские острова – Молдова.

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