Дзюдоист Виктор Стерпу завоевал бронзу "Большого шлема" в Анталье

Именитый молдавский спортсмен входит в двадцатку лучших в мире и претендует на участие в Олимпийских играх в Токио.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Молдавский дзюдоист Виктор Стерпу завоевал бронзовую медаль на турнире "Большого шлема" в турецкой Анталье.

Спортсмен из Молдовы начал с двух побед в весовой категории до 73 килограммов, в поединках с алжирцем Фетхи Нурин и мексиканцем Жильберто Кардозо. Однако затем уступил победителю турнира, итальянцу Фабио Базиле, олимпийскому чемпиону 2016 года.

В переквалификации Стерпу одержал еще две победы - над бельгийцем Йеруном Кассе и поляком Адамом Стодольски.

Виктор Стерпу входит в двадцатку лучших в мире и претендует на участие в Олимпийских играх в Токио.

На турнир в Анталье собрались более 500 спортсменов из почти ста стран. Ранее в Турции уже проводились соревнования по дзюдо в рамках Гран-при. С этого года Международная федерация дзюдо повысила статус соревнований в Турции до уровня "Большого шлема".

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