В каких учебных заведениях Кишинева появятся футбольные классы

В каждом из этих образовательных учреждений столицы также будут проведены работы по восстановлению стадионов.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. В шести учебных заведениях муниципия Кишинев будут созданы специализированные футбольные классы, а также проведены работы по восстановлению стадионов. Всего на 2021 год запланированы работы по обустройству футбольных полей с искусственным покрытием в 25 доуниверситетских учреждениях столицы.

"Муниципальная программа развития спорта направлена на конкретные решения по повышению качества образования, обустройству школьной инфраструктуры, а именно строительство площадок для размещения искусственного газона", - отметил в посте в соцсети мэр Кишинева Ион Чебан.

© Photo : FMF - FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBAL В 25 довузовских учреждениях Кишинева должны появиться футбольные поля с искусственным покрытием

Как сообщили в Молдавской федерации футбола (МФФ), в число учебных учреждений, в которых откроют спецклассы по футболу, вошли теоретические лицеи "Гаудеамус", Михая Витязула, Николае Йорги, Георге Кэлинеску, Николая Гоголя и Ливиу Деляну.

© Photo : FMF - FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBAL В двух школах построят стадионы стандартного размера, в четырех – площадки для мини-футбола

"В этих учреждениях появятся новые футбольные поля в зависимости от доступной площади. В двух из них построят стадионы стандартного размера, в четырех – площадки для мини-футбола (56x36 метров). А учащиеся специализированных классов получат лучшие условия для учебного процесса и занятий спортом, которые предполагают 10 часов в неделю по дисциплине "Футбол", - отметили в МФФ.

Муниципальная программа развития спорта предусматривает завершение работ по размещению площадок для футбольных полей, ландшафтный дизайн с искусственным покрытием от МФФ, организацию МФФ обучающих курсов для тренеров всех институтов, обеспечение спортивным инвентарем учащихся профильных классов, а также разработку и утверждение решения Мунсовета по вопросам питания студентов специализированных классов учебных заведений.

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