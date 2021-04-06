16:47 06 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.20
  • USD18.05
  • RUB0.24
  • RON4.31
  • UAH0.65
Поиск
В 25 довузовских учреждениях Кишинева должны появиться футбольные поля с искусственным покрытием

В каких учебных заведениях Кишинева появятся футбольные классы

© Photo : FMF - FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBAL
Спорт
Получить короткую ссылку
21 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/06/34279831.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210406/34279983/V-kakikh-uchebnykh-zavedeniyakh-Kishineva-poyavyatsya-futbolnye-klassy.html

В каждом из этих образовательных учреждений столицы также будут проведены работы по восстановлению стадионов.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. В шести учебных заведениях муниципия Кишинев будут созданы специализированные футбольные классы, а также проведены работы по восстановлению стадионов. Всего на 2021 год запланированы работы по обустройству футбольных полей с искусственным покрытием в 25 доуниверситетских учреждениях столицы.

"Муниципальная программа развития спорта направлена на конкретные решения по повышению качества образования, обустройству школьной инфраструктуры, а именно строительство площадок для размещения искусственного газона", - отметил в посте в соцсети мэр Кишинева Ион Чебан.
В 25 довузовских учреждениях Кишинева должны появиться футбольные поля с искусственным покрытием
© Photo : FMF - FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBAL
В 25 довузовских учреждениях Кишинева должны появиться футбольные поля с искусственным покрытием

Как сообщили в Молдавской федерации футбола (МФФ), в число учебных учреждений, в которых откроют спецклассы по футболу, вошли теоретические лицеи "Гаудеамус", Михая Витязула, Николае Йорги, Георге Кэлинеску, Николая Гоголя и Ливиу Деляну.

В 25 довузовских учреждениях Кишинева должны появиться футбольные поля с искусственным покрытием
© Photo : FMF - FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBAL
В двух школах построят стадионы стандартного размера, в четырех – площадки для мини-футбола

"В этих учреждениях появятся новые футбольные поля в зависимости от доступной площади. В двух из них построят стадионы стандартного размера, в четырех – площадки для мини-футбола (56x36 метров). А учащиеся специализированных классов получат лучшие условия для учебного процесса и занятий спортом, которые предполагают 10 часов в неделю по дисциплине "Футбол", - отметили в МФФ.

Муниципальная программа развития спорта предусматривает завершение работ по размещению площадок для футбольных полей, ландшафтный дизайн с искусственным покрытием от МФФ, организацию МФФ обучающих курсов для тренеров всех институтов, обеспечение спортивным инвентарем учащихся профильных классов, а также разработку и утверждение решения Мунсовета по вопросам питания студентов специализированных классов учебных заведений.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Град голов под проливным дождем: Дания разгромила Молдову в отборочном матче ЧМ
Отбор на ЧМ-2022 по футболу: Молдова упустила победу над Фарерами
Теги:
футбольное поле, футбол

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: пехота, авиация и тяжелая техника - кадры с репетиции парада Победы
Spain: Barcelona police evict beachgoers breaching COVID restrictions
Видео: долой с пляжа - испанская полиция разогнала нарушителей эпидправил
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться