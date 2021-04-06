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Молдавский штангист Марин Робу

Молдавский штангист завоевал серебро Чемпионата Европы в Москве

© Photo : Facebook / Federaţia de Haltere din Moldova / Weightlifting Federation of Moldova
Спорт
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Sputnik Молдова
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Cпортсмен из Республики Молдова Марин Робу на европейском первенстве в России сумел обойти многих именитых соперников.

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Молдавский тяжелоатлет Марин Робу завоевал серебряную медаль в весовой категории 73 килограмма на Чемпионате Европы в Москве. 

Отечественного спортсмена обошел тяжелоатлет из Турции Данияр Исмаилов с общим результатом в 341 килограмм. 

Робу показал второй результат в рывке (156 килограммов) и четвертое место - в толчке (183 килограмма). Всего в сумме он показал результат в 339 килограммов.

Третье место занял албанец Брикен Цалья (в сумме 336 килограммов).

Среди молдавских атлетов к выступлению готовятся также Тудор Брату (89 кг), Артем Гриценко (102 кг) Наталья Прищепа (71 кг) и Елена Кылчик (87 кг).

Всего в списках на участие в континентальном первенстве значатся 458 спортсменов из 42 стран.

Чемпионат Европы проходит со 2 по 12 апреля в российской столице.

Напомним, ранее другой молдавский тяжелоатлет Даниел Лунгу завоевал золото на этом же европейском первенстве. Он сумел обойти всех соперников в категории 55 килограммов. Наш атлет сумел зафиксировать вес в 113 килограммов в рывке. 

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