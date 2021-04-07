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Российская фигуристка будет выступать за Молдову

© Sputnik / Александр Вильф
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210407/34293971/rossiyskaya-figuristka-budet-vystupat-za-moldovu.html

Анастасия Грачева имеет опыт выступлений на различных международных соревнованиях, также она занимала призовые места на чемпионате России.

КИШИНЕВ, 7 апр - Sputnik. Российская фигуристка Анастасия Грачева будет представлять Молдову на международных соревнованиях.

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© Photo : Facebook / Federaţia de Haltere din Moldova / Weightlifting Federation of Moldova
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Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК).

Как отметили в комитете, Грачева родилась в Москве, ей 19 лет. Спортсменка занимается фигурным катанием с четырех лет.

Начинала свой путь под руководством российской и армянской фигуристки, участницы Олимпийских игр 2002 года Юлии Лебедовой. 

Грачева уже принимала участие в международных соревнованиях по фигурному катанию, таких, как "Кубок Таллина" и Ice star. 

Помимо этого она также выступала и на чемпионате России, где уже занимала призовые места.

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