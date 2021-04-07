Российская фигуристка будет выступать за Молдову

КИШИНЕВ, 7 апр - Sputnik. Российская фигуристка Анастасия Грачева будет представлять Молдову на международных соревнованиях.
Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК).
Как отметили в комитете, Грачева родилась в Москве, ей 19 лет. Спортсменка занимается фигурным катанием с четырех лет.
Начинала свой путь под руководством российской и армянской фигуристки, участницы Олимпийских игр 2002 года Юлии Лебедовой.
Грачева уже принимала участие в международных соревнованиях по фигурному катанию, таких, как "Кубок Таллина" и Ice star.
Помимо этого она также выступала и на чемпионате России, где уже занимала призовые места.
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