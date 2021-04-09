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Андрей Хиора

Кто возглавил Федерацию гребли на байдарках и каноэ Молдовы

© Photo : Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210409/34327689/kto-vozglavil-federatsiyu-grebli-na-baydarkakh-i-kanoe-moldovy.html

Новый председатель был выбран после того, как прежний руководитель Якоб Бухнэ ушел из жизни в возрасте 62 лет.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Андрей Хиора возглавил Федерацию гребли на байдарках и каноэ Молдовы. Об этом сообщили на официальном сайте Национального олимпийского комитета (НОК) РМ.

Поминальная свеча
© Sputnik / Владимир Астапкович
Трагедия в мире молдавского спорта: скончался Якоб Бухнэ
"Хиора стал новым главой Федерации. Вице-президентом был назначен Владислав Рожнов", – отметили в НОК.

Андрей Хиора заменил Якоба Бухнэ, скоропостижно скончавшегося 21 марта в возрасте 62 лет.

Как ранее писал Sputnik, в Олимпийском комитете после кончины Бухнэ рассказали, что он надеялся на олимпийскую медаль в Токио.

"Он с полной самоотдачей работал над созданием оптимальных условий для спортсменов, искренне стремящихся к олимпийским вершинам", – сказали в НОК.

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Теги:
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