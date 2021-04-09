Кто возглавил Федерацию гребли на байдарках и каноэ Молдовы

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Андрей Хиора возглавил Федерацию гребли на байдарках и каноэ Молдовы. Об этом сообщили на официальном сайте Национального олимпийского комитета (НОК) РМ.
Андрей Хиора заменил Якоба Бухнэ, скоропостижно скончавшегося 21 марта в возрасте 62 лет.
Как ранее писал Sputnik, в Олимпийском комитете после кончины Бухнэ рассказали, что он надеялся на олимпийскую медаль в Токио.
"Он с полной самоотдачей работал над созданием оптимальных условий для спортсменов, искренне стремящихся к олимпийским вершинам", – сказали в НОК.
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