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Футзал. Сборная Молдовы

Отбор на ЧЕ-2022 по футзалу: Молдова сыграла в ничью с Грецией

© Photo : FMF - FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBAL
Спорт
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Sputnik Молдова
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Подопечные Владимира Вусатого сохраняют шансы на выход из группы. В активе нашей сборной одна победа, две ничьи и два поражения.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Молдавская сборная по футзалу сыграла в ничью с командой Греции в рамках квалификации на Чемпионат Европы 2022 года. 

Футзал. Матч Молдова - Словакия.
© Photo : FMF - FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBAL
Отбор на ЧЕ-2022 по футзалу: сборная Молдовы упустила победу над Словакией

Игра прошла в Афинах и завершилась со счетом 3:3. В молдавской команде дублем отметился Юлиан Кожокару и один гол забил Леонид Подлеснов. 

Теперь молдавская команда занимает третье место в третьей группе, в ее активе 5 очков. 

Подопечные Владимира Вусатого еще сохраняют шансы на выход из группы. Но для этого молдавским спортсменам нужна победа в следующем матче против Словакии.

Матч против Словакии состоится в пригороде Кишинева Чореску 13 апреля.

Ранее в отборочном этапе Молдова обыграла Грецию дома (3:1), затем сыграла в ничью со словаками (4:4) и дважды проиграла Азербайджану (5:1 и 5:3). 

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