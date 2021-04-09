Отбор на ЧЕ-2022 по футзалу: Молдова сыграла в ничью с Грецией

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Молдавская сборная по футзалу сыграла в ничью с командой Греции в рамках квалификации на Чемпионат Европы 2022 года.
Игра прошла в Афинах и завершилась со счетом 3:3. В молдавской команде дублем отметился Юлиан Кожокару и один гол забил Леонид Подлеснов.
Теперь молдавская команда занимает третье место в третьей группе, в ее активе 5 очков.
Подопечные Владимира Вусатого еще сохраняют шансы на выход из группы. Но для этого молдавским спортсменам нужна победа в следующем матче против Словакии.
Матч против Словакии состоится в пригороде Кишинева Чореску 13 апреля.
Ранее в отборочном этапе Молдова обыграла Грецию дома (3:1), затем сыграла в ничью со словаками (4:4) и дважды проиграла Азербайджану (5:1 и 5:3).
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