Молдова завоевала шесть медалей на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Наши спортсмены достигли отличных результатов несмотря на то, что уже в течение пяти лет на подобных соревнованиях медали не завоевывали.

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. Тяжелоатлеты Даниел Лунгу, Марин Робу и Елена Кыльчик принесли Молдове две золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве.

Как написал в Facebook президент Федерации тяжелой атлетики Молдовы Антонио Конфлитти, этот результат подтверждает, что тяжелая атлетика является одной из самых важных спортивных дисциплин в Республике Молдова.

Даниел Лунгу завоевал золото в весовой категории 55 килограммов в рывке с результатом 113 килограммов.

Марин Робу, выступающий в весовой категории 73 килограмма, завоевал серебро в рывке и по сумме двоеборья с результатами 156 и 339 килограммов соответственно.

Елена Кыльчик собрала три медали, став лучшей в весовой категории 87 килограммов в толчке (138 килограммов), заняв второе место в общем зачете (245 килограммов) и завоевав бронзу в рывке (107 килограммов).

Не обошлось и без странностей. Как написал в соцсетях Антонио Конфлитти, все молдавские спортсмены, вне зависимости от результата, прошли допинг-тесты, а спортсмены из других федераций не были отобраны для контроля, несмотря на завоеванные места или даже медали.

"Эти вещи нас не пугают, мы не боимся контроля, но хотели бы видеть справедливый подход в его применении", – пишет глава молдавской федерации.

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