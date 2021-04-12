Команда из Молдовы заняла призовое место на чемпионате Европы по гребле

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Ирина Ляхова . Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210412/34348402/moldova-zanyala-prizovoe-mesto-na-chempionate-evropy-po-akademicheskoy-greble.html
Молдавской команде на европейском состязании удалось обойти соперников из Венгрии и Италии и занять третье место.
КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Молдавская команда заняла третье место на чемпионате Европы по академической гребле с результатом 7:18.45. Об этом заявили в Национальном олимпийском комитете.
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Sputnik / Рамиль Ситдиков
"Команда Дмитрия Зинченко и Сергея Абрамова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в легком двоеборье", – говорится в сообщении НОК.
Молдавская пара обошла венгров Бенса Сабо и Кальмана Фурко (6:48.48) и итальянцев Симоне Мантегацца и Симоне Фасоли (6: 57,57).
Как писал Sputnik, недавно Федерацию гребли на байдарках и каноэ Молдовы возглавил Андрей Хиора. Он заменил Якоба Бухнэ, скоропостижно скончавшегося 21 марта в возрасте 62 лет.
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