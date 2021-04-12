15:13 12 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.32
  • USD17.93
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.64
Поиск
Бронза Молдовы на чемпионате Европы по академической гребле

Команда из Молдовы заняла призовое место на чемпионате Европы по гребле

© Photo : Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova
Спорт
Получить короткую ссылку
45 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/0c/34347889.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210412/34348402/moldova-zanyala-prizovoe-mesto-na-chempionate-evropy-po-akademicheskoy-greble.html

Молдавской команде на европейском состязании удалось обойти соперников из Венгрии и Италии и занять третье место.

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Молдавская команда заняла третье место на чемпионате Европы по академической гребле с результатом 7:18.45. Об этом заявили в Национальном олимпийском комитете.

Олимпийские кольца.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Тридцать лет олимпийскому движению Молдовы: чего ждем и кем гордимся
"Команда Дмитрия Зинченко и Сергея Абрамова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в легком двоеборье", – говорится в сообщении НОК.

Молдавская пара обошла венгров Бенса Сабо и Кальмана Фурко (6:48.48) и итальянцев Симоне Мантегацца и Симоне Фасоли (6: 57,57).

Как писал Sputnik, недавно Федерацию гребли на байдарках и каноэ Молдовы возглавил Андрей Хиора. Он заменил Якоба Бухнэ, скоропостижно скончавшегося 21 марта в возрасте 62 лет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Андрей Чмиль: "Велосипедист в Кишиневе должен быть храбр до безобразия"
Молдова завоевала шесть медалей на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Теги:
гребля

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: земная жизнь Юрия Гагарина
Итоги недели в видео: зеленка, ситуация с COVID и политкризис в Молдове
Итоги недели в видео: зеленка, ситуация с COVID и политкризис в Молдове
Гагарин в Молдавии
Юрий Гагарин в Молдове: как это было

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться