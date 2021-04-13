Молдова упустила шанс участия в ЧЕ-2022 по футзалу

Молдавские футболисты не сумели впервые в истории пробиться на Чемпионат Европы. Однако наша сборная сохраняла шансы до последнего.

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik. Сборная Молдовы по футзалу проиграла Словакии и потеряла шансы на выход на Чемпионат Европы 2022 года.

Игра прошла в пригороде Кишинева Чореску во вторник и завершилась со счетом 0:4 в пользу гостей.

В молдавской команде получил удаление Адриан Лашку: на 39-й минуте он выбил мяч из ворот рукой.

Подопечные Владимира Вусатого до последнего сохраняли шансы на выход из группы. Но для этого молдавским спортсменам нужна была победа в матче против Словакии.

Молдова завершила отборочный турнир на третьем месте в группе с пятью набранными очками. Ранее в отборочном этапе Молдова обыграла, а затем сыграла вничью с Грецией (3:1 и 3:3), затем сыграла вничью с командой Словакии (4:4) и дважды проиграла Азербайджану (5:1 и 5:3).

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