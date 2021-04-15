Молдавские тяжелоатлеты получили дипломы из рук и. о. министра

По словам Лилии Поголши, успехи спортсменов способствуют продвижению положительного имиджа Молдовы на международной арене.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Молдавские спортсмены, которые завоевали медали прошедшего в Москве чемпионата Европы по тяжелой атлетике, были награждены 15 апреля дипломами молдавского Министерства образования, культуры и исследований.

В торжественном мероприятии приняли участие исполняющая обязанности министра Лилия Поголша, госсекретарь по делам молодежи и спорта Иван Георгиу, атлеты – золотой призер чемпионата Даниэль Лунгу, серебряные призеры Марин Робу и Елена Кыльчик, президент Федерации тяжелой атлетики Молдовы Антонио Конфлитти, а также тренеры медалистов чемпионата Европы: Михаил Чебан, Серджиу Крецу, Виталий Золотушенко, Григорий Брашовяну.

"Мы гордимся результатами вашего выступления на престижном турнире в Москве. Этот успех стал результатом большого труда и энтузиазма. Благодаря вашим победам Республика Молдова получает признание на международной арене. Мы, со своей стороны, и впредь будем оказывать вам всю необходимую поддержку", – заявила Поголша.

Добавим, что результаты, показанные молдавскими тяжелоатлетами на чемпионате Европы в Москве, будут способствовать получению квалификационных квот для участия в летних Олимпийских играх в Токио.

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