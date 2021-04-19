Футбольная революция не пройдет – молдавская федерация поддержала УЕФА

Футбольная федерация Республики Молдова выразила поддержку УЕФА в его споре вокруг Суперлиги, о формировании которой накануне заявили европейские клубы.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Молдавская футбольная федерация (FMF) в свете сенсационного решения двенадцати европейских клубов о создании Суперлиги официально очертила свою позицию по этому вопросу.

"Федерация футбола Молдовы поддерживает точку зрения УЕФА. Пока это единственный комментарий, который федерация может дать по данной теме. Однако в ближайшее время мы обоснуем свою позицию более развернуто", – сообщил для Sputnik Молдова пресс-атташе FMF Александр Греку.

Напомним, в ночь на понедельник 19 апреля произошло событие, способное изменить лицо европейского футбола. Двенадцать клубов официально объявили о создании Суперлиги, опубликовав соответствующий пресс-релиз. В число организаторов нового турнира вошли английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль", испанские "Реал", "Барселона" и "Атлетико", итальянские "Ювентус", "Милан" и "Интер".

"Клубы-основатели с нетерпением ждут возможности обсудить с УЕФА и ФИФА новый турнир и принять наилучшие решения для мирового футбола. В течение многих лет клубы-основатели стремились улучшить качество и интенсивность существующих европейских соревнований и, в частности, создать турнир, в котором лучшие клубы и игроки могли бы чаще соревноваться друг с другом", – говорится в пресс-релизе основателей Суперлиги.

Вслед за этим свое коммюнике опубликовал УЕФА.

"Это циничный проект, основанный исключительно на интересах отдельных клубов. В то же время наше общество сегодня нуждается в солидарности больше, чем когда бы то ни было. Мы рассмотрим все доступные меры на всех уровнях – спортивных и юридических – чтобы не допустить подобного развития событий. Мы призываем футбольных болельщиков, гражданское общество и политиков присоединиться к борьбе против этого проекта", – говорится в заявлении УЕФА.

Как ранее объявляли ФИФА и шесть ее конфедераций, все участвующие в этом проекте клубы будут дисквалифицированы и не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне, а их футболистам может быть запрещено выступать за национальные сборные.

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