Стали известны два полуфиналиста кубка Молдовы по футболу

Встречи клубов "Динамо-Авто" – Кодру и "Флорешты" – "Петроклуб" отпределили участников двух полуфиналов кубка Молдовы по футболу.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Первыми полуфиналистами Кубка Молдовы по футболу стали футбольные клубы "Петрокуб" и "Динамо-Авто". Об этом сообщила молдавская федерация футбола.

ФК "Динамо-Авто" обыграл "Кодру" со счетом 2-1, с тем же счетом завершился и второй четвертьфинал, в котором хынчештский "Петроклуб" обыграл ФК "Флорешты".

Хынчештской команде в 1/2 финала предстоит сыграть с победителем пары "Шериф" - "Милсами", а тираспольскому "Динамо-Авто" - с победителем пары "Сф. Георге" - "Сперанца".

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