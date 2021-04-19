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Финал кубка Молдовы по футболу между Шерифом и Сфынтул Георге

Стали известны два полуфиналиста кубка Молдовы по футболу

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210419/34443569/Stali-izvestny-dva-polufinalista-kubka-Moldovy-po-futbolu.html

Встречи клубов "Динамо-Авто" – Кодру и "Флорешты" – "Петроклуб" отпределили участников двух полуфиналов кубка Молдовы по футболу.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Первыми полуфиналистами Кубка Молдовы по футболу стали футбольные клубы "Петрокуб" и "Динамо-Авто". Об этом сообщила молдавская федерация футбола.

Мяч
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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ФК "Динамо-Авто" обыграл "Кодру" со счетом 2-1, с тем же счетом завершился и второй четвертьфинал, в котором хынчештский "Петроклуб" обыграл ФК "Флорешты".

Хынчештской команде в 1/2 финала предстоит сыграть с победителем пары "Шериф" - "Милсами", а тираспольскому "Динамо-Авто" - с победителем пары "Сф. Георге" - "Сперанца".

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