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Молдавский борец вольного стиля Максим Сакулцан

Молдавский борец Максим Сакулцан выиграл бронзу чемпионата Европы

© Photo : Facebook / Maxim Saculțan Magnat
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210420/34461573/Moldavskiy-borets-Maksim-Sakultsanvyigral-bronzu-chempionata-Evropy.html

В поединке за бронзовую медаль молдавский борец Максим Сакулцан одолел белорусского спортсмена Андрея Бекренева.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Молдавский борец вольного стиля Максим Сакулцан выиграл бронзу чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 65 килограммов. Первенство проходит с 19 по 25 апреля в Варшаве.

В поединке за медаль он одолел белорусского спортсмена Андрея Бекренева – 5:2.

Другой молдавский борец вольного стиля Михаил Сава (вес до 70 кг) в поединке за бронзу уступил армянскому спортсмену Арману Андреасяну - 3:4

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